حسین کلخورانی با حضور در ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حوادث نسبت به سال گذشته کاهش یافته است گفت: اینکه می‌پرسید چرا امسال آتش سوزی در ضایعات بیشتر بوده دلیل بر کم کاری شهرداری نیست زیرا از شب گذشته و حتی امروز تمامی ضایعات و زباله های خشک از سطح شهر و بازار و خیابانهای اصلی جمع آوری شد حال اینکه بازهم زباله دیده می شود علتش مردم هستند و ما نمی توانیم به شهروندان بگوئیم زباله های خود را بیرون نگذارید.

وی در پاسخ به اینکه بعد از اتمام حوادث امشب چه وقت خدمات شهری برای پاکیزگی شهر وارد عمل می شود گفت: خدمات شهری از ساعت 16 امروز وارد عمل شده و مردم مطمئن باشند تا صبح فردا تهران جارو و پاکیزه شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران در پاسخ به اینکه هزینه هر سطل زباله که تخریب شده چقدر است گفت: همیشه شهرداری قربانی حوادث بوده چه در زمان حوادث فتنه در سال 88 و چه در چهارشنبه های پایان سال زیرا تخریب درختان و فضای سبز خود به تنهایی هزینه زیادی دارد و هر سطل زباله هم حدود 250 هزار تومان برای شهرداری هزینه دارد.

وی اظهار داشت: حضور پنج‌هزار آتش نشان داوطلب و تیمهای آتش نشانی سبب شد شب آرامتری را در چهارشنبه پایان سال پایتخت سپری کنیم.