پیتر بروک 87 ساله شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیتر استفان پل بروک یکی از بزرگترین کارگردانان معاصر تئاتر جهان دوم فروردین ماه متولد شده است. وی در سال 1925 در لندن به دنیا آمد و تحصیلات خود را در رشته تئاتر در آکسفورد گذرانید. بروک در سال 1970 مرکز بین المللی پژوهش تئاتر را در پاریس راه اندازی کرد و در این مرکز گروهی از اهالی تئاتر را از کشورهای مختلف گرد هم آورد. پیتر بروک بیش از هفتاد نمایش فیلم و اپرا را کارگردانی کرده است.

بروک نامی شناخته شده در ایران به حساب می‌آید و بسیاری از آثار او تا به حال به فارسی ترجمه شده‌‌اند. کتابهای "فضای خالی" 1960، "در گشوده"، "نقطه عطف " 1987 و "اهریمن همانا ملال و خستگی است"1991 ،‌"زندگی من در گذر زمان" از وی منتشر شده است.

پیتر بروک به صحنه خالی اعتقاد راسخی دارد، وی معتقد است که دکور عاملی دست و پا گیر و مزاحم است، حتی اگر عناصر فوق العاده زیبایی داشته باشد. در این حالت ذهن و روح تماشاگر را به خود مشغول می کند. بروک از تئاتر شرق در خلق آثارش کمک فراوانی می گیرد و معتقد به یک زبان جهانی در اجرای آثارش است. به همین دلیل بازیگران گروه بروک از زبان‌‌های مختلف و کشورهای متفاوتی هستند و با یکدیگر و در نهایت با مخاطبان به راحتی ارتباط برقرار می کنند. حضور بازیگر روی صحنه برای این کارگردان از اهمیت بسیاری برخوردار است.

بروک یک بار در سال 1951(1971میلادی) به ایران سفر کرد و تئاتر "اورگاست" را با حضور بازیگران ایرانی همچون سیاوش تهمورث، پرویز پورحسینی، هوشنگ قوانلو و فهیمه راستکار روی صحنه برد. بروک به دلیل سفر دهه پنجاه به ایران و نیز ترجمه بسیاری از نوشته‌هایش در ایران بسیار شناخته شده و محبوب است. بروک به عنوان بازیگر و کارگردان سینما نیز هنرمند شناخته شده ای است.

اجرای نمایش‌های" ماهابهاراتا"، "منطق الطیر"،" اورگاست"، " قصه زمستانی"، "تیتوس آندرنیکوس"، "مارا ساد" (با نام کامل شکنجه و قتل ژان- پل مارا، به‌ نمایش درآمده توسط ساکنان دیوانه‌خانه شارانتون، به کارگردانی مارکی دوساد)،" ادیپوس"، "باغ آلبالو"، "گربه روی شیروانی داغ"، "هملت" از جمله مشهورترین آثار بروک هستند.

