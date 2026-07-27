خبرگزاری مهر – گروه استان ها: در گرمای تابستان کرمان حرارت عشق به اباعبدالله(ع) در دل‌ها از هر آتشی سوزان‌تر است.

اربعین امسال با شعار «مثلی لا یبایع مثل یزید»، حال‌ و هوایی دیگر دارد و کرمان، باتمام توان خود را برای برگزاری این مراسم آماده می‌کند.

از هفته‌ها پیش، ستاد اربعین استان با ۱۷ کمیته تخصصی، برنامه‌ریزی‌ها را از سطح سیاست‌گذاری به مرحله اجرا رسانده است و جلسات متعدد، پیگیری مصوبات و نظارت مستمر بر عملکرد کمیته‌ها، نشان از عزم جدی برای برگزاری باشکوه‌ترین مراسم اربعین دارد.

حمل‌ونقل، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های زائران، امسال با تمهیدات گسترده‌ای روبه‌رو شده است.

در بخش ریلی، یک رام قطار ویژه در تاریخ ۸ مرداد از کرمان به مقصد خرمشهر حرکت می‌کند و قطار برگشت نیز ۱۶ مرداد بازمی‌گردد.

در بخش هوایی نیز پروازهای مستقیم از کرمان به نجف و بغداد در روزهای ۷، ۸، ۱۲ و ۱۵ مرداد برقرار خواهد بود.

برای جلوگیری از افزایش هزینه‌ها و ساماندهی بازار بلیت، تمامی پروازهای چارتری در ایام اربعین ممنوع اعلام شده و بلیت‌ها صرفاً از طریق سامانه‌های رسمی فروش عرضه می‌شوند.

در بخش زمینی نیز پیش‌فروش بلیت ناوگان اتوبوسی آغاز شده و مرز شلمچه به‌عنوان مرز هدف استان کرمان تعیین شده است.

تمهیدات ویژه برای زائران کرمانی در شلمچه

یکی از ابتکارات جدید استان کرمان در اربعین امسال، استقرار سکوهای ویژه کرمان در تمامی پایانه‌های مرزی شش‌گانه است تا زائران در صورت بروز هرگونه مشکل در مرزها، بتوانند به‌طور مستقیم مسائل خود را پیگیری کنند.

همچنین برای زائرانی که با خودروی شخصی عازم سفر می‌شوند، ظرفیتی در اردوگاه شهید باکری خرمشهر با همکاری سپاه ثارالله کرمان پیش‌بینی شده تا خودروهای خود را در آنجا پارک کرده و از خدمات حمل‌ونقل رایگان تا مرز شلمچه، تغذیه و اسکان رایگان بهره‌مند شوند.

تاکنون ۳۷ هزار نفر ثبت نام کردند

استقبال کرمانی‌ها از ثبت‌نام در سامانه سماح نیز چشم‌گیر بوده است.

تاکنون بیش از ۳۷ هزار زائر از استان کرمان در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و از این تعداد، حدود ۲۰ هزار نفر مرز شلمچه، حدود ۱۰ هزار نفر مرز مهران، ۲۵۰ نفر مسیر هوایی و حدود هزار و ۲۰۰ نفر مرز خسروی را برای خروج انتخاب کرده‌اند.

بیشترین آمار خروج زائران برای اول مردادماه با حدود هشت هزار نفر پیش‌بینی شده و بیشترین حجم بازگشت نیز در بازه هشتم تا پانزدهم مردادماه از مرز شلمچه خواهد بود.

در حوزه پشتیبانی مواکب نیز کارگروه تنظیم بازار استان کرمان مصوب کرده که مانده سهمیه جذب‌ نشده اقلام اساسی ویژه ایام محرم در اختیار ستاد اربعین استان قرار گیرد تا برای تامین نیاز مواکب مورد استفاده قرار گیرد.

از سوی دیگر، استاندار کرمان در نشست‌های ستاد اربعین، بر ضرورت مسئولیت‌پذیری بیشتر دستگاه‌ها و جبران عقب‌ماندگی‌های احتمالی در برخی کمیته‌ها تأکید کرده و خواستار برگزاری منظم جلسات ستاد در شهرستان‌ها شده است تا هماهنگی‌های لازم در سطح محلی نیز تکمیل شود.

موکب ها باید پیام ایران را به گوش جهانیان برساند

کرمان این روزها، شهری است که با تمام وجود خود را برای یک رویداد بزرگ آماده می‌کند؛ رویدادی که نه فقط یک سفر، که یک حماسه است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط ویژه اربعین امسال، بر ضرورت تغییر رویکرد موکب‌ها تأکید کرد و گفت: امسال با سال‌های گذشته تفاوت اساسی دارد؛ چراکه درگیر جنگی نابرابر هستیم و جامعه اسلامی سوگوار از دست دادن رهبر خود شده است؛ از این رو، باید از فرصت اربعین برای انتقال صدای مظلومیت و خون‌خواهی به گوش جهانیان بهره بگیریم.

حجت‌الاسلام سعید شهابی، با بیان اینکه موکب‌داران امسال مأموریتی خطیر بر عهده دارند، افزود: مخاطبان اربعین تنها زائران ایرانی و عراقی نیستند، بلکه مردمی از سراسر جهان در این اجتماع عظیم حضور دارند؛ بنابراین، هر موکب باید پیام روشنی به دنیا برساند که خون شهیدان هدر نمی‌رود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان با اشاره به تغییر نگاه جهانیان نسبت به ایران پس از حوادث اخیر، گفت: امروز دیگر ایران فقط با چهره مظلومیت معرفی نمی‌شود، بلکه اقتدار و صلابت آن نیز برای همگان به اثبات رسیده است.

شهابی، افزود: گریه بر سیدالشهدا(ع) در این شرایط، گریه‌ای حماسی و نماد ایستادگی است و موکب‌ها باید این روحیه را به نمایش بگذارند.

وی در ادامه به حضور بی‌نظیر مردم در مراسم تشییع رهبر شهید اشاره کرد و از موکب‌داران خواست تا با اهدای یادبودهای کوچک و ابراز محبت به میزبانان عراقی، فرهنگ قدرشناسی ایرانیان را به تصویر بکشند.

شهابی، تأکید کرد: چنین حرکاتی، تصویری ماندگار از فرهنگ و اقتدار ایران در ذهن جهانیان ثبت خواهد کرد.

عزم جدی ستاد اربعین برای کاهش دغدغه‌های زائران

استاندار کرمان هم در گفتگو با خبرنگار مهر، بر لزوم ایفای نقش جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل حضور زائران در این رویداد عظیم تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط حساس کنونی، همه مجموعه‌های استانی باید با درک کامل از وظایف خود، تمام ظرفیت‌ها را برای خدمت‌رسانی به مردم به کار بگیرند تا بتوانیم این تکلیف دینی و ملی را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.

محمدعلی طالبی، با اشاره به عملکرد موفق ستاد اربعین استان کرمان در سال گذشته، اظهار کرد: مشارکت گسترده مردم کرمان و انتخاب ستاد اربعین استان به عنوان ستاد برتر کشور، نشان‌دهنده توانمندی بالای مجموعه مدیریتی استان است و امسال نیز با تلاش مضاعف، باید این جایگاه ارزشمند را حفظ کنیم و حتی آن را ارتقا دهیم.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان و سخنگوی ستاد اربعین استان کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارزیابی عملکرد ستاد اربعین استان، از آمادگی کامل برای میزبانی از زائران حسینی خبر داد و گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، عملکرد ستاد و ۱۷ کمیته تخصصی آن در سطح عالی ارزیابی شده است.

رحمان جلالی، افزود: این موفقیت حاصل هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی و خادمان اربعین بوده و نشان از تجربه‌اندوزی استان در سال‌های گذشته دارد.

تمهیدات حمل و نقل برای زائرین اربعین

وی، درباره تمهیدات حمل‌ونقل گفت: پیش‌فروش بلیت ناوگان زمینی از ۲۴ تیرماه آغاز شده و تعداد پروازها به مقصد نجف و بغداد افزایش یافت؛ همچنین یک رام قطار به ظرفیت ناوگان ریلی اضافه شده و تلاش می‌کنیم قطار دوم را نیز به این ناوگان بیفزاییم.

وی تأکید کرد: برای جلوگیری از افزایش هزینه‌ها، تمامی پروازهای چارتری در ایام اربعین ممنوع است و بلیت‌ها صرفاً از طریق سامانه‌های رسمی فروش عرضه می‌شوند.

سخنگوی ستاد اربعین استان کرمان گفت: پیگیری مصوبات ۱۷ کمیته تخصصی به‌صورت مستمر انجام می‌شود، کمیته بازرسی نیز بر روند اجرای برنامه‌ها نظارت دارد و اتاق وضعیت کمیته حمل‌ونقل نیز روزانه شرایط جابه‌جایی زائران را پایش می‌کند.

جلالی، درباره ساماندهی اتباع خارجی اظهار کرد: تمامی اتباع باید ابتدا در سامانه سماح ثبت‌نام کنند و پس از آن، دفترچه سند خادم برای آنان صادر خواهد شد. همچنین مرز شلمچه برای اتباع مقیم و مرز چذابه برای اتباع غیرمقیم افغانستان، پاکستان و کشورهای شبه‌قاره هند تعیین شده است.

وی با اشاره به قطار ویژه اربعین گفت: یک رام قطار در مسیر کرمان–خرمشهر برای هشتم مرداد پیش‌بینی شده و قطار برگشت نیز شانزدهم مرداد از خرمشهر به کرمان حرکت خواهد کرد که پیش‌فروش بلیت این قطار از ۲۸ تیرماه آغاز شد.

معاون استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود از ابتکار جدید استان کرمان برای امسال خبر داد و گفت: برای نخستین‌ بار، سکوهای ویژه کرمان در تمامی پایانه‌های مرزی شش گانه مستقر می‌شود تا زائران در صورت بروز هرگونه مشکل در مرزها، بتوانند به‌طور مستقیم مسائل خود را پیگیری کنند.

وی همچنین به خدمات ویژه برای زائران دارای خودروی شخصی اشاره کرد و افزود: ظرفیتی در اردوگاه شهید باکری خرمشهر با همکاری سپاه ثارالله کرمان پیش‌بینی شده تا زائران بتوانند خودروهای خود را در آنجا پارک کنند و از خدمات حمل‌ونقل رایگان تا مرز شلمچه، تغذیه و اسکان رایگان بهره‌مند شوند.

جلالی، درباره وضعیت صدور گذرنامه نیز گفت: امسال با تدابیر فراجا و ثبت‌نام در سامانه پلیس من، کمترین میزان صف در اداره گذرنامه مشاهده می‌شود.

وی از زائران خواست ثبت‌نام در سامانه سماح را جدی بگیرند تا از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند شوند.

سخنگوی ستاد اربعین استان کرمان با اعلام زمان پروازهای مستقیم اربعین از کرمان، تصریح کرد: پروازهای مسیر کرمان - نجف در روزهای هفتم و دوازدهم مرداد و پروازهای کرمان- بغداد در روزهای هشتم و پانزدهم مرداد برقرار خواهد شد. همچنین مرز شلمچه به‌عنوان مرز هدف استان کرمان تعیین شده و تدابیر لازم برای تامین ناوگان اتوبوسی این مسیر اتخاذ شده است.

بر اساس آخرین گزارش‌ها، استان کرمان با ثبت‌نام بیش از ۳۷ هزار زائر، راه‌اندازی قطار ویژه و پروازهای مستقیم، و استقرار سکوهای خدماتی در مرزها، خود را برای اربعین ۱۴۰۵ آماده کرده است.

با وجود گرمای شدید هوا، تمهیدات حمل‌ونقل و پشتیبانی از مواکب نشان از عزم جدی ستاد اربعین برای کاهش دغدغه‌های زائران دارد.

با این حال، آنچه در روزهای آینده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مدیریت بهینه جمعیت در مرزهاست تا این حماسه عظیم با کمترین مشکل ممکن برگزار شود.