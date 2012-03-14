سلام ریزگرده ها به اراک / آلایندگی چهار برابر حد مجاز

به گزارش خبرنگار مهر، مشاهده هوا حاکی از اضافه شدن ریز گرده ها به هوای آلوده به آلاینده های صنعتی در اراک است که تنفس را مشکلتر می کند و اراکی ها پاسخی به سلام ریزگرده ها ندارند.

اراک جز هشت شهر آلوده کشور است که آلایندگی آن با هفت شهر دیگر بسیار متفاوت و از نوع سمی صنعتی است.

پرونده الودگی هوای شهر اراک قطور و حاکی از تلاش چندین ساله برای رفع آن است که این روزها با ورود ریز گرده ها، آلودگی تکمیل شده.

آلایندگی چهار برابر حد مجاز

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی از غلظت چهار برابری ریزگردها در هوای اراک در شبانه روز اخیر خبر داد گفت:هوای این شهر در روز چهار شنبه در شرایط هشدار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر انصاری افزود: براساس اطلاعات مرکز پایش آلاینده های هوای اراک، میانگین غلظت ذرات معلق و ریزگردها در هوای این شهر در شبانه روز گذشته 365 میکروگرم بر متر مکعب بوده که در ساعات اولیه بامداد امروز به 239 میکرو گرم بر متر مکعب رسید.

وی گفت: شاخص استاندارد کیفیت هوا 90 میکروگرم بر متر مکعب است و کاهش دایره دید به دلیل غلظت بالای گرد و غبار در هوای اراک محسوس است.

علت پدیده ریز گرده ها؛ کشورهای عربی

انصاری علت پدیده گرد و غبار در اراک و شازند وزش باد سنگین و انتقال آلودگی و ذرات معلق از مناطق جنوبی و غربی کشور دانست.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی اظهار کرد: بر اساس گزارش مرکز پایش هوای شهر شازند، شاخص کیفیت هوای این شهرنیز در ساعات اولیه روز چهارشنبه 252 واحد بوده که بیانگر وضعیت هشدار است.

174 روز سال آلوده

مردم اراک امسال تا پایان بهمن ماه امسال اراک 174 روز با کیفیت هشدار و هوای آلوده را تجربه کرده و این درحالی است که در دوازده ماه سال 89 شهر اراک شاهد 138 روز آلوده بود.

منواکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ‌ازون، ‌ذرات معلق و دی اکسید نیتروژن پنج آلاینده مهم هوای اراک هستند.

کیفیت هوا در شرایط پاک، سالم، ‌ناسالم و ‌بسیار ناسالم،‌ طبقه بندی می شود و وضعیت هشدار نشانگر کیفیت ناسالم و اضطرار و بحران بیانگر کیفیت بسیار ناسالم است.