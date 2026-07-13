امیر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، شهر اراک ۱۹ روز ناسالم را پشت سر گذاشته که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از ۱۷ روز به ۱۹ روز افزایش یافته است.

وی افزود: آلاینده مسئول در بیشتر روزهای ناسالم امسال، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون (PM2.5) بوده و در برخی روزها نیز دی‌اکسید گوگرد (SO₂) به عنوان آلاینده مسئول ثبت شده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: با توجه به افزایش تعداد روزهای ناسالم، دومین نشست کارگروه کاهش آلودگی هوای اراک برگزار شد و یکی از درخواست‌های مطرح‌شده در این کارگروه، برگزاری جلسه‌ای با حضور استاندار مرکزی برای بررسی روند افزایشی آلاینده‌ها و اتخاذ تصمیمات مؤثر در این زمینه بوده است.

وی ادامه داد: افزایش همزمان آلاینده‌های PM2، PM10، دی‌اکسید گوگرد و اُزن از مهم‌ترین نگرانی‌های زیست‌محیطی اراک است که موضوع برای اتخاذ تصمیمات لازم در زمینه تأمین سوخت نیروگاه و مدیریت گرد و غبار به استاندار و مسئولان ملی منعکس شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی تاکید کرد: گرد و غبار پدیده غالب فصل گرم در اراک و استان مرکزی است که منشأ گرد و غبار می‌تواند فرامنطقه‌ای یا داخلی باشد اما در روزهای اخیر، منشأ اصلی این پدیده دشت‌های مرکزی کشور بوده است.

وی افزود: در پی تشدید گرد و غبار طی روزهای گذشته، وضعیت اضطرار اعلام و تصمیماتی برای کاهش فعالیت معادن، صنایع و واحدهایی از جمله شرکت ایرالکو، کوره‌های آجرپزی و سایر واحدهای آلاینده اتخاذ شد.

انصاری بیان کرد: بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، احتمال افزایش روزهای همراه با گرد و غبار در سال جاری وجود دارد و این شرایط می‌تواند به افزایش روزهای ناسالم و ناپایداری کیفیت هوای استان منجر شود.

وی گفت: کاهش آثار زیست‌محیطی و بهداشتی آلودگی هوا بر سلامت مردم، مستلزم اتخاذ تصمیمات مؤثر در سطوح ملی و استانی و اجرای راهکارهای عملی برای مدیریت منابع آلاینده و کنترل پدیده گرد و غبار است.