مراسم گرامیداشت شهادت رهبر شیعیان بروکسل در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت شهادت امام جماعت و برخی از نمازگزاران مسجد امام رضا(ع) بروکسل شامگاه پنج شنبه با حضور جمعی از علما و فضلای حوزه علمیه، نمایندگان بیوت مراجع عظام تقلید، حجت الاسلام قمی، نماینده دفتر مقام معظم رهبری و حضرات آیات علوی گرگانی، استادی، علوی بروجردی، حسینی بوشهری و دیگر اقشار مردم در حسینه شهدای قم برگزارشد.



سخنران این مراسم با تجلیل از مقام شامخ شیخ عبدالله دهدوه گفت: این شخصیت بزرگوار یک عالم عامل، فاضل، بسیجی، عاشق و دلباخته مکتب اهل بیت(ع) بود.



حجت الاسلام حسنعلی آهنگران با تأکید بر اینکه این شهید والامقام اهل تشخیص بود، بیان داشت: شیخ دهدوه با تیزبینی و بصیرتی که داشت درک کرد که باید برای جهاد و تبلیغ به دیار کفر برود و مکتب اهل بیت(ع) را در آنجا ترویج کند.



وی با بیان اینکه همه ملت ایران عاشق ولایت و شهادت هستند، افزود: شیخ دهدوه اهل مغرب بود و برای تحصیلات حوزوی شهر مقدس قم را برگزید و در جامعه المصطفی دانش آموخته شد.



دهدوه فرزند رشید ولایت و مبلغ شجاع دین بود



این کارشناس مسائل دینی با تاکید بر اینکه این شهید والا مقام با برگزیدن مسجد امام رضا(ع) در بروکسل بصیرت و شجاعت خود را به همگان نشان داد، گفت: این مبلغ دین و حامی رشید سنگر ولایت بدون ترس و واهمه ارزش‌های مقدس اسلام را به قلب پاک شیعیان بروکسل رسوخ داد.



وی با اعلام این مطلب که شیخ دهدوه می‌توانست خود را از مهلکه سوزاندن مسجد امام رضا توسط عمال خبیث وهابی نجات دهد، افزود: این فرزند با بصیرت اسلام با رشادت تمام برای نجات شیعیان و نمازگزاران در میان آتش و خون ایستادگی کرد تا شربت شهادت را نوشید.



حجت الاسلام آهنگران از کشته و مجروح شدن تعدادی از شیعیان در غائله آتش سوزی مسجد امام رضا(ع) خبر داد و گفت: بر اساس آموزه‌های آسمانی دین اسلام کسانی که برای جهاد در راه خدا قیام می‌کنند بر کسانی که قعود کرده‌اند از امتیاز ویژه‌ای برخوردارند.



روحانیت پیشتاز دفاع از ارزش‌های نظام اسلامی است



وی با بیان اینکه روحانیت همواره پیشتاز آرمان‌های مقدس انقلاب بوده است، گفت: روحانیت مبلغ و مروج مکتب اهل بیت(ع) و ولایت بوده و لحظه‌ای از این هدف بلند و آسمانی دست برنداشته است.



سخنران این مراسم گفت: شهدای روحانیت پیشتاز دفاع مقدس بوده و آمار بیشتری نسبت به سایر اقشار مردم دارند.



وهابیون با پرتاب بمب آتش زا و ریختن بنزین بر روی امام جماعت مسجد امام رضا(ع) که در حال آماده شدن برای فریضه مغرب و عشاء بود، مسجد مسلمانان و شیعیان اروپا را به آتش کشیده و حجت الاسلام شیخ "عبد الله دهدوه" امام جماعت این مسجد را به شهادت رساندند.