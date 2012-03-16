آمریکا برای رسیدگی به کشتار قندهار همکاری نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، حامد کرزای گفت: آمریکا تاکنون با گروه تحقیق افغانی رسیدگی کننده به جرم سربازی که به روستاییان شلیک کرد، همکاری نکرده است.

یک نظامی آمریکایی در 21 اسفند ماه با گشودن آتش به روی ساکنان یک روستا در قندهار 16 نفر از آنان را کشت. این نظامی آمریکایی بعدها از افغانستان خارج و به کویت منتقل شد.

این اقدام موجب خشم افغانها شد و شهروندان این کشور خواستار رسیدگی به جرم این نظامی شدند.

کرزای گفت: نمایندگانی که برای تحقیق و بازجویی در این باره اعزام شده اند هیچ کمکی از سوی آمریکا برای انجام تحقیقات دریافت نکرده اند.

وی افزود: ما خواهان روابط خوب با آمریکا هستیم اما این مسئله هر روز دشوارتر می شود.

رئیس جمهوری افغانستان بار دیگر از آمریکا خواست تا به فرهنگ و قوانین افغان ها احترام بگذارد.

کرزای امروز قرار است با خانواده قربانیان این حادثه دیدار کند.