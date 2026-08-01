به گزارش خبرگزاری مهر، عادل کاظمی با تشریح اهمیت تغییر الگوی تولید انرژی از متمرکز به پراکنده گفت: امروز پایداری شبکه بدون اتکا به منابع تولید پراکنده و نزدیک‌کردن محل تولید به مصرف امکان‌پذیر نیست. توسعه این نیروگاه‌ها، به‌ویژه در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، علاوه بر کاهش تلفات فنی انتقال و توزیع، تاب‌آوری شبکه برق استان را در برابر نوسانات بار و زمان‌های اوج مصرف به شکل مؤثری ارتقا داده است.

تولید پراکنده؛ ستون پایداری شبکه در شرایط ناترازی

وی با اشاره به ناترازی‌های موجود در شبکه سراسری برق عنوان کرد: تولید پراکنده در مقیاس‌های کوچک و متوسط، امکان مدیریت پویای بار را فراهم می‌آورد. این رویکرد به ویژه در کنترل افت ولتاژ در نقاط انتهایی شبکه و افزایش کیفیت توان تحویلی به مشترکان صنعتی و خانگی، نقش کلیدی ایفا می‌کند.

کاظمی با تاکید بر لزوم صیانت از منابع طبیعی به عنوان یک ضرورت غیرقابل چشم‌پوشی، افزود: توسعه انرژی خورشیدی در زنجان با توجه به پتانسیل بالای تابش منطقه و میزان دمای مطلوب استان، گامی اساسی در جهت کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، کاهش انتشار آلاینده‌ها و حفظ ذخایر ارزشمند آب و گاز کشور است. در واقع، هر مگاوات برق پاک خورشیدی، سهم مستقیمی در حفظ محیط‌زیست و پایداری منابع طبیعی نسل‌های آینده دارد.

وی در ادامه با تاکید براین‌که شرکت‌های توزیع برق صرفا تسهیل‌گر احداث نیروگاه‌های خورشیدی هستند، به ارائه آمار مقایسه‌ای اقدامات انجام‌شده در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر استان پرداخت و تصریح کرد: با پیگیری‌های مستمر و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری از سال ۱۴۰۰ تاکنون، زیرساخت‌های خورشیدی استان توسعه مناسبی یافته‌اند و بر اساس آمارهای ارائه شده تعداد کل نیروگاه‌های خورشیدی منصوبه در استان زنجان (اعم از خانگی، حمایتی، صنعتی و بزرگ‌مقیاس) از سال ۱۴۰۰ تاکنون از ۳۳ نیروگاه به ۴۱۴ واحد رسیده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، اضافه کرد: مجموع توان تولیدی (ظرفیت منصوبه) این نیروگاه‌ها در حال حاضر معادل ۲۰.۴۹۱۳ مگاوات است و مقایسه آمارها نشان می‌دهد که میزان ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های خورشیدی استان نسبت به سال ۱۴۰۰، با افزایش ۱۳.۱ مگاواتی، رشدی ۱۷۷درصدی را ثبت کرده است