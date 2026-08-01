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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۳

ادعای بلومبرگ: کشتی قطری حین عبور از تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت

ادعای بلومبرگ: کشتی قطری حین عبور از تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت

بلومبرگ در گزارشی ادعا کرد: کشتی قطری حین عبور از تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ امروز شنبه در گزارشی ادعا کرد: یک نفت‌کش حامل گاز طبیعی مایع (LNG) قطر در تنگه هرمز هدف اصابت پرتابه قرار گرفت.

بر اساس اعلام این رسانه، طبق گزارش شرکت‌ های اطلاعات امنیتی و داده‌ های ردیابی کشتی، یک تانکر حامل گاز طبیعی مایع که محموله‌ ای از قطر را حمل می‌ کرد، هنگام عبور از تنگه هرمز مورد اصابت یک موشک قرار گرفت و این امر تهدیدی برای اختلال بیشتر در تحویل سوخت فوق سرد از طریق این آبراه کلیدی بود.

شرکت‌های مشاوره امنیتی Vanguard Tech و Marisks این کشتی را به عنوان تانکر LNG Gaslog Shanghai شناسایی کردند.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس هشدار داده بود که یک کشتی در تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان مورد اصابت قرار گرفته است، اما نام آن را ذکر نکرده بود.

کد مطلب 6905449

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