غلامرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران اربعین حسینی از عتبات عالیات، اظهار کرد: همزمان با ورود زائران از مرز بین‌المللی خسروی، خدمات حمل‌ونقل با برنامه‌ریزی دقیق و به صورت شبانه‌روزی در حال ارائه است تا روند بازگشت زائران با نظم، سرعت و آرامش انجام شود.

وی افزود: زائران پس از ورود به کشور از طریق مرز خسروی، بدون وقفه به محل استقرار ناوگان اتوبوسرانی قرارگاه حمل‌ونقل اربعین هدایت می‌شوند و فرآیند جابه‌جایی آنان با هماهنگی کامل میان عوامل اجرایی انجام می‌شود.

مسئول قرارگاه حمل‌ونقل اربعین در مرز بین‌المللی خسروی تصریح کرد: ناوگان اتوبوسرانی مستقر در مرز، زائران را به پارکینگ‌هایی که پیش از عزیمت، خودروهای شخصی خود را در آن مستقر کرده‌اند منتقل می‌کند تا ادامه مسیر بازگشت آنان با سهولت بیشتری انجام شود.

شهبازی با اشاره به آمادگی کامل مجموعه حمل‌ونقل در مرز خسروی، خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیت‌ها، امکانات و نیروهای اجرایی برای تسهیل تردد و ارائه خدمات مطلوب به زائران به کار گرفته شده و هیچ وقفه‌ای در روند خدمات‌رسانی وجود ندارد.

وی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی عوامل مستقر در قرارگاه حمل‌ونقل اربعین، گفت: خدمت‌رسانی به زائران تا پایان موج بازگشت ادامه خواهد داشت و تلاش می‌شود تمامی زائران در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با ایمنی و آرامش کامل به پارکینگ‌ها و سپس به مقاصد خود هدایت شوند.