همبستگی سوریهای مقیم خارج با مردم و نظام سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا) بر اساس گزارش سانا، اتباع سوری مقیم کشورهای روسیه، ایران، چین، بلاروس، اسپانیا و لبنان با برگزاری تجمعاتی در مخالفت با دخالت خارجی و حمایت از برنامه اصلاحات، توطئه های خارجی علیه کشورشان را محکوم کردند.

شرکت کنندگان در این تجمعات، سیاستهای کینه توزانه و خصمانه غربی ها و شیخ نشینهای نفتی و جنگ رسانه ای آنها علیه ملت و نظام سوریه را محکوم کردند و هدف از این اقدامات را ضربه زدن به سوریه و تضعیف این کشور که در برابر اشغالگران اسرائیلی و طرحهای آمریکا، صهیونیستها و کشورهای غربی علیه جهان عرب دانستند.



ریاض حداد سفیر سوریه در مسکو در سخنانی در جمع تظاهرات کنندگان سوری تاکید کرد طرحهای آمریکا با ابزار عربی آن هرگز در سوریه اجرا نخواهد شد و تنها راه حل در ادامه مسیر اصلاحات، گفتگو و انعطاف پذیری نهفته است.



بر اساس گزارش سانا، در تهران نیز شاخه اتحادیه دانشجویان و سوریهای مقیم ایران در تجمعی، حمایت خود را از روند اصلاحات به رهبری بشار اسد اعلام و جوسازی رسانه ای و اقدامات تحریک آمیز برخی رسانه های مغرض و سازمانهای بین المللی علیه سوریه را محکوم کردند.



سوریهای مقیم ایران با اشاره به افشای طرح توطئه آمیز آمریکا و دیگر کشورهای غربی، اسرائیل و متحدان آنها(رژیمهای عربی) تاکید کردند ملت و نظام سوریه و ارتش آن بر این توطئه پیروز شده اند.



اتباع سوری مقیم ایران، از مواضع اصولی کشورهای حامی ملت سوریه از جمله ایران تقدیر و همبستگی خود را با ملت و نظام سوریه در مسیر اصلاحات و مقابله با توطئه های استعماری اعلام کردند.



خشم مردم سوریه از شورای موسوم به انتقالی



از سوی دیگر شبکه العربیه اعتراف کرد مردم سوریه تاکید می کنند آنچه به شورای ملی انتقالی موسوم است(مورد حمایت گسترده ترکیه، رژیمهای عربی و غربی ها) نماینده ما نیست.



خبر دیگر اینکه، در نتیجه اقدامات خشونت آمیز و تروریستی گروههای مسلح مورد حمایت غربی ها و رژیمهای عربی و ترکیه تعداد کسانی که با تهدید و ارعاب این گروهها مجبور به ترک خانه و کاشانه شده اند، افزایش یافته است .



تا کنون 40 هزار سوری به اردن، 12 هزار به ترکیه و هفت هزار و 58 نفر به لبنان به سبب ادامه اقدامات گروههای تروریستی به اجبار کوچ کرده اند.