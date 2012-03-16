به گزارش خبرنگار مهر، سوشا مکانی در مورد شکست تیم فوتبال نفت تهران برابر پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: در این مسابقه هم پرسپولیس خوب بود و هم ما بسیار بد بودیم. در مجموع توان بردن پرسپولیس را نداشتیم و در 90 دقیقه هم خیلی بد بودیم.
وی با بیان اینکه در این مسابقه شاهید ضعیفترین بازی خودش و سایر بازیکنان تیم بود، افزود: امیدواریم بتوانیم در بازیهای بعدی نتایج بهتری را کسب کرده، این شکست را جبران و همچنان در جمع مدعیان قرار داشته باشیم.
دروازهبان تیم فوتبال نفت تهران در مورد بحث انتقال این تیم به استان مرکزی که مجددا مطرح شده، اظهار داشت: هر وقت تیم ما جان میگیرد، این صحبتها را مطرح میکنند. آقایان بگذارند تیم تا پایان فصل کارش را انجام دهند و بعد از آن هر تصمیمی که میخواهند بگیرند. البته جدیدا چیزی در این خصوص نشنیدهام و ترجیح میدهم کارم را بدون توجه به این مسائل ادامه دهم.
مکانی در پایان با بیان اینکه مسئولان و کادرفنی تیم نفت در این فصل محبتهای زیادی به وی کردند که در 8 سال بازیگریاش اینچنین در آرامش کارش را انجام نداده بود، گفت: در این فصل هیچ دغدغهای نداشتم و به خاطر این برخوردها خوب، به خودم اجازه نمیدهم هنوز فصل به پایان نرسیده، با تیم دیگری مذاکره کنم.
دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس از هفته بیست و هشتم رقابتهای لیگ برتر باشگاه کشور که عصر امروز در ورزشگاه آزادی برگزار شد با برتری 3 بر صفر شاگردان دنیزلی به پایان رسید.
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