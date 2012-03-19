ابوالقاسم داورزنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رئیس هیئت کوهنوردی خراسان شمالی که چندی پیش به اردوی تیم ملی دعوت شده بود به عضویت تیم ملی کوهنوردی کشورمان در آمده است.

وی در ادامه اظهار داشت: این کوهنورد بجنوردی به همراه دو کوهنورد دیگر از کشورمان در اواخر اردیبهشت ماه سال آتی برای فتح قله اورست به نپال اعزام می‌شود.

به گفته وی، در صورت موفقیت این کوهنورد در صعود به قله اورست، وی با مدال طلای جهانی به کشور بازخواهد گشت.

حسین بهمنیار، روز بیست و نهم اردیبهشت ماه سال جاری، به قله 8516 متری لوتسه صعود کرد و برای ایران اسلامی و خراسان شمالی افتخار آفرید.