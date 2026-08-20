رفع تصرف ۶ هزار مترمربع از اراضی ملی در مهریز

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد، علی دهقان گفت: در راستای صیانت از انفال و با استناد به تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری مهریز با دستور دادستان شهرستان، دو فقره تصرف غیرقانونی در اراضی ملی را شناسایی و رفع تصرف کردند.

وی افزود: در این عملیات، ۶ هزار مترمربع از اراضی ملی که به‌صورت غیرمجاز برای درختکاری، احداث استخر خاکی (گوراب) و حصارکشی مورد تصرف قرار گرفته بود، با دستور دادستان خلع ید و قلع و قمع و به وضعیت سابق بازگردانده شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهریز با هشدار به متخلفان تأکید کرد: عرصه‌های منابع طبیعی به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی توسط عوامل یگان حفاظت رصد می‌شود و با هرگونه تخریب و تصرف غیرقانونی اراضی ملی، بدون اغماض و برابر قانون برخورد خواهد شد.

دهقان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب یا تصرف اراضی ملی، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۹ یا تلفن رایگان ۱۵۰۴ به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اطلاع دهند.