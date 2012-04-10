ابوالفضل صومعلو در گفتگو با مهر در خصوص اجرای طرحهای تعزیراتی برای کنترل بازار اجاره بها، اظهار داشت: سال گذشته سازمان تعزیرات با وزارت مسکن توافق کرد که در مراحل بحران به کمک قوانین تعزیراتی و همکاری اتحادیه مشاوران املاک به ما کمک کنند تا فصل نقل و انتقال برای مستاجران آرام تر شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در آن مقطع طرح به خوبی اجرا شد، گفت: همه معتقد بودند که این طرح به خوبی جواب داده است، البته نمی گوییم که برای همه معاملات اجاره بها عدم افزایش 7 تا 9 درصدی اجرا شد اما تا حدود زیادی توانست بازار را کنترل کند، ضمن آنکه در آن مقطع از بحران عبور کردیم.

وی تصریح کرد: هم اکنون امکانات زیادی را برای کنترل بازار اجاره بها در اختیار داریم و اگر روزی به شهر پرند بروید و حجم زیاد متقاضیان مسکن را ببینید مشاهده خواهید کرد که این سیاست ها جواب می دهد.

صومعلو اجرای طرح سازمان تعزیرات را مختص به فصل اجاره بها دانست و گفت: طرح سازمان تعزیرات برای 3 تا 4 ماه به ما کمک کرد و با اتمام نقل و انتقالات آرامش هم به بازار برگشت، بنابراین دیگر نیازی به ادامه طرح سازمان تعزیرات نبود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هم اکنون مسکن با توجه به بازارهای رقیب مشکلی ندارد، اظهار داشت: به عقیده بنده، اگر واحدهای مسکن مهر تحویل داده شود نیازی به اجرای این طرح ها نداریم.