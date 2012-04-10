  1. اقتصاد
۲۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۳۵

صومعلو به مهر اعلام کرد:

بازار اجاره بها با طرح تعزیراتی کنترل شد/آرامش اجاره‌بها با افتتاح مسکن مهر

بازار اجاره بها با طرح تعزیراتی کنترل شد/آرامش اجاره‌بها با افتتاح مسکن مهر

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح تعزیراتی اجاره بها درسال گذشته به خوبی توانست بازار اجاره بها را کنترل کند، گفت: اگر واحدهای مسکن مهر تحویل داده شود نیازی به اجرای این طرحها نداریم.

ابوالفضل صومعلو در گفتگو با مهر در خصوص اجرای طرحهای تعزیراتی برای کنترل بازار اجاره بها، اظهار داشت: سال گذشته سازمان تعزیرات با وزارت مسکن توافق کرد که در مراحل بحران به کمک قوانین تعزیراتی و همکاری اتحادیه مشاوران املاک به ما کمک کنند تا فصل نقل و انتقال برای مستاجران آرام تر شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در آن مقطع طرح به خوبی اجرا شد، گفت: همه معتقد بودند که این طرح به خوبی جواب داده است، البته نمی گوییم که برای همه معاملات اجاره بها عدم افزایش 7 تا 9 درصدی اجرا شد اما تا حدود زیادی توانست بازار را کنترل کند، ضمن آنکه در آن مقطع از بحران عبور کردیم.

وی تصریح کرد: هم اکنون امکانات زیادی را برای کنترل بازار اجاره بها در اختیار داریم و اگر روزی به شهر پرند بروید و حجم زیاد متقاضیان مسکن را ببینید مشاهده خواهید کرد که این سیاست ها جواب می دهد.

صومعلو اجرای طرح سازمان تعزیرات را مختص به فصل اجاره بها دانست و گفت: طرح سازمان تعزیرات برای 3 تا 4 ماه به ما کمک کرد و با اتمام نقل و انتقالات آرامش هم به بازار برگشت، بنابراین دیگر نیازی به ادامه طرح سازمان تعزیرات نبود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هم اکنون مسکن با توجه به بازارهای رقیب مشکلی ندارد، اظهار داشت: به عقیده بنده، اگر واحدهای مسکن مهر تحویل داده شود نیازی به اجرای این طرح ها نداریم.

کد مطلب 1573117

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها