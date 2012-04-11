ضرورت سرمایه گذاری روی تالابهای پلدختر/ تالاب "گری بلمک" احیا شود

فریدون رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از خشک شدن تالاب گری بلمک پلدختر اظهار تاسف کرد و گفت: مسئولان وقت به هردلیلی اقدام به خشک کردن این تالاب کرده اند باید امروز به موضوع ورود پیدا کنند.

وی ادامه داد: باید با نشست با اهالی روستا آن بخش از تالاب که قابلیت کشاورزی دارد جدا و مابقی برای احیا تالاب اختصاص داده شود.

رشیدی با بیان اینکه تالاب گری بلمک به دلیل تغییرات کاربری در وضعیت خوبی نیست، عنوان کرد: اگر برنامه احیای این تالاب انجام شود، می توانیم شاهد ایجاد 250 شغل به صورت مستقیم در بین جوامع محلی باشیم.

فرماندار پلدختر گفت: این در حالی است که تالاب گری بلمک بیش از 80 درصد توان اکولوژیکی خود را از دست داده و این تالاب به دلیل زهکشی های انجام شده به یک تالاب فصلی کوچک و موقتی تبدیل شده است.

وی همچنین به وضعیت تالاب ولی عصر این شهرستان اشاره کرد و افزود: منابع طبیعی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و محیط زیست به موضوع ورود کنند و این منطقه را به قطب گردشگری تبدیل کنند.

فرماندار پلدختر با بیان اینکه این تالاب حتی از داشتن یک قایق محروم است، یادآور شد: برای تبدیل این تالاب به منطقه گردشگری نیاز به اصلاح کناره های آن است.

رشیدی ادامه داد: با توجه به اینکه در شهرستان پلدختر محدودیت امکانات تفریحی وجود دارد، سرمایه گذاری و ایجاد زیرساختهای تفریحی در تالاب ها در جذب گردشگر موثر خواهد بود.

وی با اشاره به نعمت حضور تالابها در این شهرستان گفت: تالاب های 11 گانه پلدختر ظرفیتی مهم و مناسب برای توسعه صنعت گردشگری است زیرا بر اساس تحقیقات کارشناسان، ارزش اکولوژی تالاب از جنگل نیز بالاتر است.

فرماندار پلدختر گفت: پلدختر دارای تالاب های فصلی و دائمی همچون گری بلمک، گری جمجمه، تکانه، لفانه، کبود و زردابه است که تالاب گری بلمک با بیش از 500 هکتار وسعت، بزرگترین آنهاست.

تالاب های شهرستان پلدختر در 12 کیلومتری جنوب شهر پلدختر قرار دارند و با مهاجرت پرندگان از مناطق سیبری این تالابها چشم انداز زیبایی پیدا می کنند که چشم هر رهگذری را مجذوب خود می کنند.

وسعت این تالاب ها یا به اصطلاح "گریها" بالغ بر 45 هکتار است که "گری بلمک" بزرگترین و "گری سیه" کوچکترین آنها است و همگی به جز گرگر در همه فصول سال از طراوت قابل توجهی برخوردارند و هرگز خشک نمی شوند.

"گری پا به نار" و "گری تاف" کنار هم قرار گرفته و "گری کبود" حالتی شبیه جزیره به خود گرفته و "گری جمجمه" به معنای جنبان که حالت تحرک دارد. آب شیرین تالاب تنگ فنی و گیاهانی چون بلمک، نی، بلوط، پونه و بابونه در حاشیه همه تالاب های این منطقه مناظر دلفریب و چشم نوازی را به وجود آورده اند.