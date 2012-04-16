قاسم البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: دومین مرحله مسابقات دو و میدانی نونهالان منطقه شرق کشور با حضور 45 ورزشکار از 6 تیم و در 8 ماده در استادیوم تختی مشهد برگزار شد.

وی اظهار داشت: تیم خراسان شمالی نیز با 10 ورزشکار در مواد مختلف 400 متر، 1500 متر، پرتاب وزنه و پرتاب نیزه در این رقابت‌ها شرکت کرده بود.

البرزی تصریح کرد: علی محمدی دونده آینده دار استان در دوی 1500 متر پس از نماینده مازنداران در رده دوم قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در این ماده مبین داداشی تنکابنی از مازندران مقام اول و عبدالرحیم درزاده از سیستان و بلوچستان مقام سوم را از آن خود کردند.

این مسئول ادامه داد: در ماده دوی 400 متر نیز مجتبی قشلاقی از خراسان شمالی در جایگاه پنجم قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در همین ماده رئوف بمپوری از سیستان و بلوچستان به مقام اول، یاسر خوش‌اقبال از گلستان به مقام دوم و علی ایران‌نژاد از خراسان رضوی به مقام سوم دست یافتند.

رییس هیئت دو ومیدانی استان گفت: در پرتاب وزنه علیرضا جعفرزاده نماینده خراسان شمالی در این ماده در جایگاه پنجم قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این ماده مهدی رستمی‌مقدم از خراسان رضوی اول، سیدعلیرضا حسینی از گلستان دوم و محمدرضا طیبی‌سیف کتی از مازندران سوم شدند.

البرزی گفت: در پرتاب نیزه نیز نماینده استان، علی دبیری به مقام چهارم دست یافت.

وی افزود: در این ماده متین کم و احسان گلی هر دو از گلستان به ترتیب به مقام اولی و دومی و یاور یادگار از خراسان ‌رضوی به مقام سومی دست یافتند.

رییس هیئت دو و میدانی اظهار استان داشت: در رده بندی تیمی خراسان شمالی در جایگاه پنجم این مسابقات قرار گرفت.

وی گفت: در پایان مسابقات تیم گلستان با شرکت در 6 ماده و با کسب 43 امتیاز، قهرمان شد و تیم خراسان رضوی با حضور در 7 ماده در جایگاه دوم و تیم سیستان و بلوچستان با شرکت در 4 ماده، به مقام سوم دست یافت.

رقابت‌های دو ومیدانی نونهالان شرق کشور 25 تا 27 فروردین ماه به میزبانی خراسان رضوی برگزار شد.

