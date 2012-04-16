  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۸ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۰۹

البرزی خبر داد:

نایب قهرمانی نماینده خراسان شمالی در رقابت‌های دو و میدانی شرق کشور

نایب قهرمانی نماینده خراسان شمالی در رقابت‌های دو و میدانی شرق کشور

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت دو و میدانی خراسان شمالی گفت: نماینده خراسان شمالی در رقابت‌های دو و میدانی نونهالان شرق کشور به مقام نایب قهرمانی دست یافت.

قاسم البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: دومین مرحله مسابقات دو و میدانی نونهالان منطقه شرق کشور با حضور 45 ورزشکار از 6 تیم و در 8 ماده در استادیوم تختی مشهد برگزار شد.

وی اظهار داشت: تیم خراسان شمالی نیز با 10 ورزشکار در مواد مختلف 400 متر، 1500 متر، پرتاب وزنه و پرتاب نیزه در این رقابت‌ها شرکت کرده بود.

البرزی تصریح کرد: علی محمدی دونده آینده دار استان در دوی 1500 متر پس از نماینده مازنداران در رده دوم قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در این ماده مبین داداشی تنکابنی از مازندران مقام اول و عبدالرحیم درزاده از سیستان و بلوچستان مقام سوم را از آن خود کردند.

این مسئول ادامه داد: در ماده دوی 400 متر نیز مجتبی قشلاقی از خراسان شمالی در جایگاه پنجم قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در همین ماده رئوف بمپوری از سیستان و بلوچستان به مقام اول، یاسر خوش‌اقبال از گلستان به مقام دوم و علی ایران‌نژاد از خراسان رضوی به مقام سوم دست یافتند.

رییس هیئت دو ومیدانی استان گفت: در پرتاب وزنه علیرضا جعفرزاده نماینده خراسان شمالی در این ماده در جایگاه پنجم قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این ماده مهدی رستمی‌مقدم از خراسان رضوی اول، سیدعلیرضا حسینی از گلستان دوم و محمدرضا طیبی‌سیف کتی از مازندران سوم شدند.

البرزی گفت: در پرتاب نیزه نیز نماینده استان، علی دبیری به مقام چهارم دست یافت.

وی افزود: در این ماده متین کم و احسان گلی هر دو از گلستان به ترتیب به مقام اولی و دومی و یاور یادگار از خراسان ‌رضوی به مقام سومی دست یافتند.

رییس هیئت دو و میدانی اظهار استان داشت: در رده بندی تیمی خراسان شمالی در جایگاه پنجم این مسابقات قرار گرفت.

وی گفت: در پایان مسابقات تیم گلستان با شرکت در 6 ماده و با کسب 43 امتیاز، قهرمان شد و تیم خراسان رضوی با حضور در 7 ماده در جایگاه دوم و تیم سیستان و بلوچستان با شرکت در 4 ماده، به مقام سوم دست یافت.

رقابت‌های دو ومیدانی نونهالان شرق کشور 25 تا 27 فروردین ماه به میزبانی خراسان رضوی برگزار شد.
 

کد مطلب 1578069

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها