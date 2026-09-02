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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۷

زمان فراخوان جذب هیئت علمی وزارت علوم اعلام شد

زمان فراخوان جذب هیئت علمی وزارت علوم اعلام شد

رئیس هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: فراخوان جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم حدود آبان یا آذرماه برگزار می‌شود و دانشگاه‌ها موظف‌اند پرونده‌های جذب را در مهلت مقرر رسیدگی کنند.

محمدعلی کی‌نژاد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، فراخوان جذب اعضای هیئت علمی باید دو بار در سال برگزار شود. فراخوان سال ۱۴۰۴ حدود بهمن ماه برگزار شد و در حال حاضر پرونده‌های متقاضیان جذب در حال بررسی است.

تعدادی از دانشگاه‌های بزرگ با تأخیر در حال بررسی پرونده‌های جذب هستند

رئیس هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: تعداد زیادی از دانشگاه‌ها رسیدگی به پرونده‌ها را به پایان رسانده و پرونده‌ها را به وزارت علوم ارسال کرده‌اند، اما تعدادی از دانشگاه‌ها، به‌ویژه دانشگاه‌های بزرگ که تعداد شرکت‌کنندگان بیشتری دارند، با مقداری تأخیر در حال رسیدگی به پرونده‌ها هستند.

دانشگاه‌ها در صورت تأخیر در بررسی پرونده‌ها باید پاسخگو باشند

رئیس هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: اگر دانشگاهی طبق مدت زمانی که در تقویم اعلام شده، رسیدگی به پرونده‌ها را انجام نداده باشد، باید پاسخگو باشد. بر اساس مصوبه، مهلت تعیین تکلیف پرونده‌های جذب چهار ماه و نیم است؛ یعنی از زمانی که پرونده فرد وارد فرایند جذب هیئت علمی می‌شود تا زمان اعلام نتیجه توسط هیئت مرکزی جذب، چهار ماه و نیم زمان تعیین شده است.

قرارداد یک‌ساله با افراد مورد اجماع دانشگاه‌ها منعقد می‌شود

کی‌نژاد ادامه داد: اگر دانشگاهی درباره یک فرد به اجماع برسد، با وی یک سال قرارداد منعقد می‌کند و فرد می‌تواند کار خود را آغاز کند. این فرد حقوق استادیار پایه یک دریافت می‌کند و از بیمه نیز برخوردار خواهد بود تا پرونده مسیر خود را در وزارت علوم، وزارت بهداشت یا آموزش و پرورش طی کند.

فراخوان بعدی جذب هیئت علمی آبان یا آذر برگزار می شود

وی درباره زمان برگزاری فراخوان بعدی جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم گفت: فراخوان بعدی حدود آبان یا آذرماه برگزار می شود .

مشکل ردیف استخدام کشوری در جذب هیئت علمی حل شد

رئیس هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مشکلات موجود در روند جذب اعضای هیئت علمی نیز اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در گذشته مطرح می‌شد، بحث ردیف استخدام کشوری بود که خوشبختانه این موضوع حل شده است و اکنون در این زمینه مشکلی نداریم.

مشکل برخی بورسیه‌ها در جلسه هیئت عالی جذب بررسی می‌شود

کی‌نژاد افزود: در حال حاضر یک مشکل کوچک در رابطه با بورسیه‌ها مطرح است. افرادی هستند که بورسیه‌اند، اما حکم شورای مرکزی بورس را ندارند که ان‌شاءالله این موضوع نیز در جلسه هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی بررسی خواهد شد.

کد مطلب 6933385
زهرا سیفی

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    نظرات

    • رضایی IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      20 2
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      تا پارتی نداشته باشی جذب نمی شوی. من از بنیاد نخبگان معرفی شدم من را رد کردند. این فراخوان ها جنبه نمایشی دارد.
      • IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
        8 0
        دقیقا درسته، این فراخوان ها صوری هست و در نهایت کسی که پارتی داشته باشد جذب میشود.
      • گرجی IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
        1 2
        صوری بودن یا نبودن فراخوان ارتباط مستقیمی با دانشگاه داره. اگر واقعاً یک نفر رو بخوان و کسی رو مد نظر نداشته باشن، متقاضیان شانس بالایی برای جذب دارند. بنده و چند نفر از دوستانم به همین ترتیب جذب شده‌ان. ولی بعضی از دانشگاه‌ها از قبل کسی رو مد نظر دارن و به همین خاطر مصاحبه‌ها جنبه‌ی صوری پیدا می‌کنه.
    • لیلا IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      3 0
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      فراخوان گذشته یازدهم اسفند من از طرف دانشگاه مخاطب رد شدم بعید میدونم اصلا رزوممو دیده بودن
    • سامان IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      2 0
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      من برای دانشگاه غیرانتفاعی در شمال پذیرفته شدم. رییس دانشگاه گفت پول نداریم بدیم فقط بیمه رو رد میکنیم. دنیا رو سرم خراب شد برا این همه سال زحمت....
    • D IR ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      0 0
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      من بدشانس شهریور ۴۵ سالم تموم میشه یعنی نمی تونم بخاطر دو ماه تاخیر ثبت نام کنم؟

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