5 هزار مددجوی کمیته امداد اردبیل وارد چرخه اشتغال شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز زلالی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی اشتغال مددجویان کمیته امداد استان اعلام کرد: 196 میلیارد و 285 میلیون ریال برای ایجاد اشتغال به این افراد هزینه شده است.

وی هدف از ایجاد اشتغال برای مددجویان تحت حمایت را خودکفایی خانواده های تحت حمایت و خارج شدن آنها از چرخه‌ حمایتی کمیته‌ امداد امام خمینی (ره) عنوان کرد.

بهره مندی چهارهزار مددجو از آموزشهای فنی و حرفه ای

مدیر کل کمیته‌ امداد اردبیل از ارائه‌ آموزشهای فنی و حرفه ای برای مددجویان کمیته‌ امداد استان خبر داد و بیان کرد: طی سال گذشته چهار هزار و 750 نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته‌ امداد امام (ره) استان از آموزش های فنی و حرفه ای بهره مند شده اند.

زلالی با اشاره به کاریابی های انجام شده برای مددجویان کمیته‌ امداد تعداد کاریابی های انجام شده در سال گذشته را 265 مورد اعلام کرد.

وی به بازدید از طرحهای اشتغال و خودکفایی در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در سال گذشته 59 هزار بازدید از طرح های اشتغال و خودکفایی ایجاد شده برای مددجویان تحت حمایت کمیته‌ امداد استان انجام داده شده است.

کمک 9 میلیارد ریالی کمیته امداد به دانشجویان

زلالی از تأمین هزینه های آموزشی و فرهنگی برای دانشجویان و دانش آموزان خبر داد و عنوان کرد: در سال گذشته 9 میلیارد و 984 میلیون ریال برای 9 هزار و 687 نفر از دانشجویان و دانش آموزان تحت پوشش کمیته‌ امداد اردبیل پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر 10 درصد از نخبگان کشوری از مددجویان کمیته‌ امداد هستند که تلاش می شود با امداد رسانی به این قشر دانشجویان و دانش آموزان نخبه از کسب مدارج بالا باز نمانند.