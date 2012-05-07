توجه به قرآن و روایت در حوزه های علمیه کم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل فلاح، ظهر دوشنبه در نشست مشترک ادارات تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، شمالی و جنوبی با بیان این مطلب که مبلغان هر سه استان نیز باید غیر از موضوعاتی که مطرح می کنند حکم خدا را بیان کنند، اظهار کرد: نیاز است مبلغان احکامی که مردم جامعه با آن مشکل پیدا کرده اند را شناسایی و تبلیغ کنند.

وی تاکید کرد: امروز مشکل قشر دینی و فرهنگی ما این است که فکر می کنند گفتن حکم خدا وظیفه نیست اما در مورد تمام مباحث سیاسی و اقتصادی سخن می گویند.

یکی از ابزارهای جنگ نرم دشمن بیان نکردن حکم خدا است

وی با بیان اینکه شبکه تبلیغی کشور یک سال احکام خدا را برای مردم بیان کنند، یادآور شد: یکی از ابزارهای جنگ نرم این است که حکم خدا بیان نمی شود و امروز بسیاری از مسائل و مشکلاتی که دامنگیر جامعه است نتیجه نگفتن این احکام است.

معاون امور مجلس و استان های سازمان تبلیغات اسلامی افزود: روحانیون یا اقشار تاثیرگذار در محرم از هر گوشه ای سخن گفته و قصه پردازی می کند اما از امام حسین (ع)یک روایت را بیان نمی کند.

وی یادآور شد: متاسفانه صدا و سیما نیز نسبت به این امر بی توجه شده و سخنرانانی را دعوت می کند که حتی یک روایت مطرح نمی کنند.

وی تاکید کرد: در حوزه های فرهنگی با توجه به وجه مشترک استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی موضوع زیارت امام رضا (ع) بسیار با اهمیت بوده و در این زمینه می توان با توجه به جمعیتی که برای تشرف به حرم رضوی می آیند اقدامات فرهنگی بسیاری را انجام داد.

لزوم برنامه ریزی برای زائرانی که به مشهد مشرف می شوند

وی با بیان اینکه باید برای زائرانی که برای زیارت امام رضا (ع)به مشهد مشرف می شود برنامه ای مشخص داشته باشیم، بیان کرد: می توان اخلاق و رفتار امام رضا(ع) را به زائران به شکل مناسب آموزش داد.

وی تاکید کرد: لازم است برای فعالیتهای تبلیغی خراسان بزرگ شاخصه هایی مطلوب و مشخص را گذاشت طوری که آن شاخصه ها با تاثیر گذاری مناسب به سایر کشور نیز سرایت پیدا کند.

وی یادآور شد: نیاز است با ایجاد یک اتاق فکر برنامه های فرهنگی هر سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی به گونه ای باشد که آن برنامه ها و فعالیت ها یک دیگر را خنثی نکنند بلکه در یک مسیر قرار داشته باشند.