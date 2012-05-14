اطلاعیه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب درباره کتاب «شرح اسم»

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه‌ پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظلّه العالی) در اطلاعیه‌ای توضیحاتی را درباره انتشار کتاب «شرح اسم» صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مؤسسه‌ پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی ضمن سپاس فراوان از نویسنده‌ متعهد و توانا و نیز ناشر کتاب «شرح اسم زندگینامه‌ حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای ۱۳۵۷ – ۱۳۱۸» به اطلاع می‌رساند کتاب مذکور بر اساس بررسی‌های کارشناسانه‌ متعدد به دلیل وجود اغلاط مختلف تاریخی و غیرتاریخی موفق به دریافت مجوز نشر از این مؤسسه نگردید. طبعاً ناشر محترم متعهد به رفع اشکالات کتاب خواهد بود.

امید است عموم نویسندگان و ناشران از طریق هماهنگی و ارتباط با این مؤسسه در اتقان و غنای اثر خود کوشا و موفق باشند؛ انشاءالله.

مؤسسه‌ پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی

دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظلّه العالی)

یادآوری می‌شود «شرح اسم» کتابی است با موضوع زندگینامه آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای از دوره تولد تا سال 1357 که به کوشش هدایت‌الله بهبودی از سوی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی تدوین و منتشر شده است.

در این کتاب شرحی مختصر بر زندگی آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای از بدو تولد تا سال‌های کودکی و نوجوانی آورده شده است و همچنین کارنامه‌ای است مختصر از آغازین کنش‌های سیاسی اجتماعی ایشان تا پیروزی انقلاب اسلامی.

کتاب «شرح اسم» مشتمل بر 80 عکس تاریخی است که تعدادی از آنها برای اولین بار منتشر شده است.

این کتاب 766 صفحه‌ای همچنین مشتمل بر دهها سند از ساواک، شهربانی و دادرسی ارتش شاهنشاهی درباره دوران مبارزه و تبعید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای است که ناگفته‌های فراوان تاریخی را ارائه کرده است.

در تالیف این کتاب براتعلی طبرزدی، منصور غفوری، مجتبی سلطانی،علی اکبر رنجبر کرمانی و لیلا قدیانی و سیما موسی‌پور به هدایت‌الله بهبودی در فیش برداری، گردآوری و بازخوانی اسناد و خاطرات کمک کرده‌اند.