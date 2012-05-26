تردد خودرو با پلاک منطقه آزاد انزلی

علیرضا بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی اهدافی شامل عمران و آبادانی و ارائه خدمات عمومی، رشد و توسعه اقتصادی، جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا ، تشویق تولید و صادرات کالاست.

وی اظهارداشت: ورود و حضور فعال در بازارهای منطقه ای و جهانی، جذب فناوریهای جدید، انتقال علم و دانش فنی به عوامل تولید داخلی همسو با توسعه علمی و فناوری جهان، تسریع در فرآیندهای تجاری و اقتصادی و فناوری با ایجاد بستر مناسب برای انجام آزمایشی طرحها و تعمیم آن به سراسر کشور که رسالت تعامل فعال با جهان، منطبق با اسناد چشم انداز بیست ساله کشور از دیگر اهداف این منطقه است.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی گفت: این منطقه شامل محدوده ای از شهرستان انزلی به مساحت سه هزار و ۲۰۰ هکتار خشکی و تا عمق دو کیلومتر از آبهای ساحلی محدوده است.

وی افزود: محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی به غیر از محدوده بندری از غرب به اراضی نیروی دریایی و محدوده روستای طالب آباد و از سوی شرق به روستای چپرپرد پائین منتهی می شود.

بهمنی با بیان اینکه در این سه محدوده تاکسی های ویژه با رویکرد رفاه بیشتر برای سرمایه گذاران و مردم منطقه راه اندازی خواهد شد، اظهارداشت: این خودرو ها تا شعاع ۵۰ کیلومتر از هر محدوده می توانند تردد کنند.

وی تاکید کرد: تردد تمامی خودرو ها با پلاک منطقه آزاد انزلی تا شعاع ۵۰ کیلومتر بوده چون منطقه دارای سه محدوده است از هر قسمت به شعاع ۵۰ کیلومتر که در مجموع ۱۵۰ کیلومتر خواهد بود.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی گفت: سالانه خودروها با پلاک منطقه ۲۰ تا ۴۰ روز به عنوان مرخصی البته با مجوز منطقه می تواند در سطح کشور تردد کنند.

وی افزود: قیمت تحویل خودرو با پلاک منطقه آزاد انزلی توسط شرکتهای واردکننده این خودروها بوده که شامل مواردی از قبیل قیمت منطقه ای خرید خودرو با ارز آزاد، هزینه حمل و نقل و بیمه از مبدا تا مقصد منطقه آزاد انزلی، هزینه عوارض شماره گذاری، صدور پروانه ورود موقت، بیمه شخص ثالث و محاسبه سود شرکت وارد کننده خودرو است.

بهمنی در ادامه به مقررات و ضوابط ثبت نام و استفاده از خودرو با پلاک منطقه آزاد انزلی اشاره کرد و گفت: ثبت نام خودرو با پلاک منطقه آزاد انزلی از طریق سایت این سازمان به آدرس www.anzali-fz.org صورت می گیرد و ثبت نام به هیچ وجه بصورت حضوری انجام نخواهد شد.

وی اظهارداشت: ثبت نام در این سایت به عنوان ثبت نام اولیه تلقی و ملاک نوبت دهی بر اساس زمان ثبت نام است و در صورت تائید نهایی توسط سازمان برای انعقاد قرارداد با شرکت وارد کننده خودرو طی سامانه sms به اطلاع ثبت نام کنندگان خواهد رسید و متقاضیان پس از دریافت sms و کد رهگیری طی مدت تعیین شده در پیامک ارسالی می توانند به شرکت وارد کننده خودور که در منطقه آزاد انزلی مستقر هستند مراجعه و نسبت به خرید خودرو اقدام کنند.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی افزود: در صورت عدم مراجعه به موقع فرد متقاضی به شرکت به منزله انصراف از ثبت نام تلقی و افراد دیگر جایگزین خواهند شد.

وی گفت: هر گونه ثبت نام توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی و اخذ مبالغ از متقاضیان ممنوع است و متقاضیان از پرداخت هر گونه مبلغ تحت این عنوان به افراد امتناع ورزند و سازمان منطقه آزاد هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نمی پذیرد.

بهمنی بیان داشت: شعاع تردد خودرو های با پلاک منطقه آزاد انزلی ۵۰ کیلومتر بوده که در نقاط مرزی تردد با تابلو مشخص شده است.

وی ادامه داد: آخرین نقاط تردد خودرو ها که با تابلو مشخص شده اند شامل نقاط اصلی ( مسیر رشت به رودبار بعد از امام زاده هاشم (ع)، مسیر رشت به تالش نرسیده به سه راه اسالم و مسیر رشت به رودسر بعد از شلمان پاسگاه پلیس راه ولیسه) و نقاط فرعی ( مسیر بین شلمان به املش، مسیر اطاقور به املش، مسیر بین سیاهکل به اسپیلی، مسیر بین فومن به ماسوله) است.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی گفت: خودروهای با پلاک منطقه آزاد انزلی نمی توانند از نقاط تعیین شده خارج شوند و در صورت خروج از محدوده تعیین شده ضمن تعیین جرائم سنگین، از سوی پلیس توقیف و طبق قانون قاچاق با آنان برخورد می شود.

وی ادامه داد: هر شخص در سال می تواند یک خودرو از طریق شرکتهای مستقر در منطقه وارد کند و افراد حقیقی شخصا و راسا نمی توانند برای پلاک منطقه آزاد خودرو وارد کنند.

بهمنی با اشاره به اینکه همچنین افراد متقاضی خودرو باید دارای ۱۸ سال تمام باشند، افزود: مدل خودروهای سبک باید حداکثر تا دو سال زیر سال ساخت و نو باشند و خودروهای سنگین سال ساخت و سه سال زیر سال ساخت و ماشین آلات راه سازی سال ساخت و چهار سال زیر سال ساخت باشد.

وی با بیان اینکه ورود خودورهای مستعمل و کارکرده و تصادفی ممنوع هستند، افزود: ارزش گذاری خودرو بر اساس ارزش اعلامی از سوی گمرک محاسبه خواهد شد.

وی گفت: رنگ پلاک سفید و زرد است، سفید برای پلاک شخصی و زرد برای پلاک عمومی است.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی افزود: برای ترخیص خودرو ارائه بیمه شخص ثالث و بن بیمه برای تضمین پروانه ورود موقت گمرکی ضروری است.

وی اظهار داشت: بر روی تمامی خودروها دستگاه GPS نصب می شود و صاحبان خودرو از هر گونه دستکاری در این دستگاه خودداری کنند، در صورت هر گونه خدشه به این تجهیزات طبق مقررات با خاطیان برخورد خواهد شد.

بهمنی ادامه داد: نقل و انتقال خودرو بعد از ترخیص بلامانع است و این انتقال بر اساس ضوابط تعیین شده منطقه آزاد صورت خواهد گرفت.

وی گفت: خودروها با پلاک منطقه آزاد انزلی مجاز به خروج از محدودده تعیین شده نیستند و تنها استفاده از پلاکهای ورود موقت و طی تشریفات قانونی آن قادر به خروج خواهند بود.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی یادآورشد: برندهایی که تا کنون برای واردات توسط شرکتهای وارد کننده برای پلاک منطقه آزاد انزلی مراجعه کرده اند و در آینده در این زمینه فعالیت خواهند کرد شامل فیات، کرایسلر، دوج، مزدا، هوندا، پژو، تویوتا، لکسوس، میتسوبیشی، رنو، آئودی، بنز، شورولت، اینفنینتی، سوبارو، سوزکی، سیتروئن، فلوکس، هامر، کادیلاک، گرانت چورکی، بیوک، ام جی، بوگاتی، لامبورگینی، کیا، هیوندا، بی ام و، پورشه، نیسان، فورد، تاتا موتورز ، کوماتسو و ولوو است.