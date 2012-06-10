خشکسالی در گناباد ادامه دارد/ شناسایی کانون های بحران منابع طبیعی

محمد اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال زراعی جاری در گناباد 95.4 میلیمتر بارندگی صورت گرفته است که نسبت به دوره ی آماری 30.8 درصد کاهش نشان می دهد.

وی ادامه داد: ایستگاه هواشناسی کاخک 223.1 میلیمتر بارندگی را نشان می دهد که متاسفانه پراکنش آن به صورتی بوده است که تاثیر مثبت چندانی بر وضعیت کشت و کار نداشته است گرچه این بارندگی ها باعث ایجاد روان آب و جاری شدن سیل در منطقه شده است.

یخبندان گناباد موجب کاهش تولیدات کشاورزی شد

اصغری ادامه داد: گرچه خشکسالی های چندین ساله که متاسفانه هنوز ادامه دارد سطح زیر کشت در منطقه کاخک را کاهش داده ولی با این وجود امسال نسبت به سال گذشته وضعیت در این منطقه بهتر است.

وی با اعلام اینکه گناباد در سال زراعی جاری یکی از طولانی ترین دوران یخ بندان را پشت سر گذاشت گفت: در زمستان گذشته 65روز متوالی یخ بندان بوده که به لحاظ استمرار نسبت به دوره آماری بی سابقه و با توجه به اینکه این یخ بندان ها در مرحله پنجه زنی غلات صورت گرفت؛ بر تولیدات کشاورزی اثر منفی گذاشته است.

وی اضافه کرد: گرچه در زمستان سال 86 گناباد سرمای شدیدی را تجربه کرد اما زمستان گذشته به لحاظ استمرار دوره یخ بندان از سال 86 نیز بیشتر بوده است.

4 کانون بحرانی منابع طبیعی در گناباد شناسایی شده است

اصغری ادامه داد: بارندگی های به موقعی که در چند ماه اخیر صورت گرفت باعث تاثیر مثبت بر تولید و کاهش آسیب های ناشی از خشکسالی و یخ بندان شد تا حداقل کشاورز بذر خودش را جمع کند.

وی گفت: 4 کانون بحرانی منابع طبیعی در گناباد شناسایی شده است که شامل کانون شرق بیدخت، کانون گیسور، کانون ریگ نخکوه و کانون برگز است.