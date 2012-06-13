استقرار صنایع در حریم شهر گرمسار بدون نظر شهرداری

رضا مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد نسبت به روند تاسیس شرکت بازیافت ایرانیان در ورودی شهر گرمسار اظهار داشت: هیچگونه هماهنگی و روال اداری در این راستا با شهرداری گرمسار طی نشده است.



شرکت بازیافت ایرانیان با اهداف شهری گرمسار در تضاد است

وی با اشاره به اینکه بر اساس اطلاعات کسب شده درباره شرکت بازیافت ایرانیان مقرر شده تا برای فازهای بعدی روند توسعه این شرکت، 60 هکتار زمین تامین کنند، تصریح کرد: آب مورد نیاز این طرح نیز 26 لیتر در ثانیه خواهد بود که از رودخانه حبله رود تامین می شود.

مومنی گفت: این شرکت که تولید کننده گرانول هم است، شدیدا می تواند موجب آلایندگی زیست محیطی در شهرستان گرمسار شود. از این رو شهرداری با ایجاد این شرکت در ورودی شهر گرمسار مخالف است.

شهردار گرمسار همچنین خاطرنشان کرد: از دلایل دیگر مخالفت شهرداری با این طرح این است که در سند چشم انداز توسعه، توسعه شهر به سمت شمال و شمال شرق شهرستان طراحی و برنامه ریزی شده است بنابر این احداث این شرکت در ورودی شهر گرمسار با اهداف شهری گرمسار در تضاد است.

تضمینی برای تخصیص آب مورد نیاز شرکت بازیافت نیست

وی با اشاره به اینکه تنها زمین های شمال و شمال شرقی گرمسار متعلق به منابع طبیعی است گفت: برای توسعه شهر فقط می توان از این زمین ها بهره برد و نه برای استقرار صنایع و غیره.

شهردار گرمسار گفت: بافت خاکی منطقه مورد نظر شرکت، با رسوبات رونده مواجه است که برای ساخت و ساز هم مناسب نیست و باید برای کاربری غیر استقراری شهرداری استفاده شود.

مومنی افزود: با توجه به این مهم که دبی رودخانه حبله رود طی 5 سال گذشته همواره در ماه های تیر و مرداد ماه به یک متر مکعب می رسد، حال چه تضمینی برای تخصیص 26 لیتر آب به شرکت مذکور است.

تعهدی برای تامین آب واحد های صنعتی وجود ندارد

شهردار گرمسار گفت: برخی مقامات استان سمنان ظاهرا اعلام کرده اند قصد تامین آب از محل سد نمرود را دارند که باید پرسید پس چرا در طرح این شرکت از سد برای تامین آب نامی ذکر نشده است و فقط نام رودخانه حبله رود اعلام می شود.

مومنی ضمن تاکید بر اینکه برای کسری تامین آب شرب شهر گرمسار در تابستان از آب چاه ها استفاده می شود، تصریح کرد: بنابر این تعهدی وجود ندارد که پاسخگوی نیازهای صنعتی باشیم و با این روند هم شهر و هم واحد صنعتی دچار مشکل می گردند.

سلامتی شهروندان گرمساری در معرض خطر است

مومنی افزود: از دیگر دغدغه های ما اختصاص زمین به منظور کارخانه گچ و خاک در شمال این منطقه است که قصد واگذاری آن را دارند. این کارخانه گچ و خاک و دیوارهای پیش ساخته تولید می کند.

وی گفت: با در نظر گرفتن اینکه جهت وزش بادها به سمت شهر گرمسار از این ناحیه است، باد، خاک ها را به سمت شهر یا حبله رود هدایت می کند که تنها مکان تفریحی در شمال شهر گرمسار است و موجب نابودی آن می شود.

شهردار گرمسار ضمن تاکید بر اینکه این روند، سلامتی شهروندان را به مخاطره می اندازد گفت: در حال حاضر وجود کارخانه های اسیدی و شیمیایی و روغنی آلوده کننده محیط زیست تاثیر سویی در سلامت شهروندان و محیط زیست گرمسار دارد.

تعیین مکان احداث شرکت بازیافت نیاز به بررسی جدی تر دارد

شهردار گرمسار گفت: با توجه به تصویب نامه هیئت وزیران و آئین نامه استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهر ها پس از رعایت مفاد طرح های توسعه و عمران جامعه مجاز است و تعیین کاربری و ضوابط ساخت و ساز آن برای کاربری صنعتی باید در کارگروه مربوطه ابتدا مطرح و بعد از تصویب کارگروه ذی ربط به تصویب شورای توسعه برنامه ریزی استان برسد.

مومنی اظهار داشت: همچنین تعیین مکان احداث واحد صنعتی با عنایت به طرح ماندگار حرم تا حرم به بررسی جدی تری نیاز دارد. البته به استناد تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری ها هرگونه احداث بنا در این اراضی، به استناد ماده 10 همین تصویب نامه باید دارای پروانه ساختمانی باشد و نظارت لازم نیز از سوی مهندسان ناظر انجام شود. لذا به نظر می رسد که این مهم به درستی اتفاق نیافتاده است. به دلیل اینکه برای اظهار نظر کارشناسی در خصوص شرکت ایرانیان از شهرداری دعوت به عمل نیامده است و هیچگونه هماهنگی و روال اداری در این راستا طی نشده است.

شهردار گرمسار در خاتمه ضمن تاکید بر اینکه ما مخالف صنعت نیستیم گفت: این کارخانه می تواند در شهرک های صنعتی که زیر ساخت های لازم را برای استقرار دارد، ایجاد شود.