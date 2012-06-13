16 طرح کشاورزی و دامداری در ایرانشهر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی پیری ظهر چهارشنبه در مراسم راه اندازی این طرح ها در ایرانشهر اظهار داشت: این طرح ها شامل اجرای سیستم آبیاری تحت فشار، مرمت و بازسازی قنوات، استخر دو منظوره ذخیره آب، پوشش انهار سنتی، جاده دسترسی به مزارع، انتقال آب با لوله و احداث جایگاه دام و پرورش مرغ گوشتی است.

وی گفت: برای اجرا و بهره برداری این طرح ها 10 میلیارد ریال از محل منابع جهاد کشاورزی ایرانشهر هزینه شده است.

وی افزود: با بهره برداری از این طرح ها زمینه اشتغال 100 نفر بصورت مستقیم در ایرانشهر فراهم شده است.