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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۱۸

16 طرح کشاورزی و دامداری در ایرانشهر به بهره برداری رسید

16 طرح کشاورزی و دامداری در ایرانشهر به بهره برداری رسید

ایرانشهر - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی ایرانشهر گفت: 16 طرح کشاورزی و دامداری به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در این شهرستان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی پیری ظهر چهارشنبه در مراسم راه اندازی این طرح ها در ایرانشهر اظهار داشت: این طرح ها شامل اجرای سیستم آبیاری تحت فشار، مرمت و بازسازی قنوات، استخر دو منظوره ذخیره آب، پوشش انهار سنتی، جاده دسترسی به مزارع، انتقال آب با لوله و احداث جایگاه دام و پرورش مرغ گوشتی است.

وی گفت: برای اجرا و بهره برداری این طرح ها 10 میلیارد ریال از محل منابع جهاد کشاورزی ایرانشهر هزینه شده است.

وی افزود: با بهره برداری از این طرح ها زمینه اشتغال 100 نفر بصورت مستقیم در ایرانشهر فراهم شده است.

کد مطلب 1626085

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