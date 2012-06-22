قم نیازمند توسعه فضای سبز است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در جلسه کارگروه آب استان در سخنانی اظهار داشت: مدیریت تامین و توزیع آب در استان قم طی سالهای گذشته با توجه به خشکسالی های مستمر و کمبود شدید منابع آبی، همواره با مشکلاتی مواجه بوده است.



انتقاد از افزایش بی رویه مصرف آب در قم



وی با اشاره به فرارسیدن فصل تابستان، از افزایش بی رویه مصرف آب در استان انتقاد کرد و گفت: مردم فهیم استان قم باید نسبت به صرفه جویی در مصرف آب اهتمام ویژه ای داشته باشند و نهادهای ذیربط نیز باید آموزش راهکارها و فرهنگسازی در این خصوص را با جدیت پیگیری کنند.



استاندار قم همچنین طرحها و پروژه های انتقال آب به استان را مورد توجه قرار داد و گفت: عملیات اجرایی پروژه انتقال آب به دشت مسیله با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری آن در احیای منطقه و رشد و توسعه کشاورزی استان هرچه زودتر باید آغاز شود.



پایان حفاری تونل اصلی انتقال آب از سرشاخه های دز تا نیمه دوم سال جاری



وی با بیان اینکه حدود 500 متر از حفاری تونل اصلی انتقال آب از سرشاخه های دز باقی مانده و در نیمه دوم سال جاری به انتها خواهد رسید، ادامه داد: امیدواریم با بهره برداری کامل از این پروژه عظیم ملی در اوایل سال آینده، مشکل کم آبی و بی کیفیت بودن آب شرب استان بطور کامل برطرف شود.



حجت الاسلام موسی پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح ایجاد پارک های چند منظوره در شهر مقدس قم، تصریح کرد: در توسعه فضای سبز در شهر قم باید کاشت درختان مثمر و گیاهان دارویی و گونه های متناسب با آب و هوا و همچنین بافت زمین مورد توجه قرار گیرد.



وی با بیان اینکه فراهم آوردن محیط زیست مناسب در قم به شدت نیازمند توسعه فضای سبز است، ادامه داد: به طور یقین با همت و تلاش مضاعف مسئولان امر و با برنامه ریزی روشن و مشخص می توان قم را به شهری سبز و با طراوت مبدل ساخت.



پیش بینی لازم برای تامین آب روستاها در فصل تابستان



استاندار قم با اشاره به روند تامین و توزیع آب در بخشها و روستاهای استان، ادامه داد: پیش بینی های لازم برای تأمین آب روستاها در فصل تابستان انجام شده است، اما استفاده بی رویه برخی خوش نشین ها که به صورت هفتگی در ویلاهای روستایی حضور می یابند، بخش عمده ای از مشکل کمبود آب در این مناطق است.



بسیج همه ظرفیت ها و توانمندی های استان برای رونق و شکوفایی بخش کشاورزی



حجت الاسلام موسی پور همچنین در جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی در سخنانی اظهار داشت: تشکیل این ستاد فرصتی بی نظیر و ارزشمند برای رشد و شکوفایی بخش کشاورزی و ایجاد تحولات بنیادین در این عرصه است.



وی با بیان اینکه توسعه بخش کشاورزی ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی، تغییر شرایط زیست محیطی و استقلال کشور را به دنبال دارد، خاطرنشان کرد: اگر از فرصت به دست آمده به نحو احسن بهره مند نشویم، ظرفیت های مناسب بسیاری از دست رفته و خسارات جبران ناپذیری به استان وارد می شود.



استاندار قم خواستار بسیج همه ظرفیت ها و توانمندی های استان برای رونق و شکوفایی بخش کشاورزی و استفاده از تسهیلات ارزان قیمت و کمکهای بلاعوض دولت خدمتگزار در این بخش شد و گفت: همه مدیران اجرایی ذیربط در این خصوص مسوول و پاسخگو بوده و باید جلسات و مصوبات این کارگروه را با جدیت پیگیری نمایند.



تصویب 350 پروژه با بیش از 50 میلیارد تومان تسهیلات در کارگروه کشاورزی



وی با بیان اینکه سرمایه گذاران و افراد توانمند استان برای اجرای طرحهای بزرگ بخش کشاورزی شناسایی و ظرفیت عظیم بوجود آمده برای آنها تبیین شود، تصریح کرد: نحوه ارایه تسهیلات و بازپرداخت آنها در کارگروه توسعه کشاورزی استان، اجرای طرحهای کشاورزی را دارای توجیه مالی و اقتصادی کرده است.



حجت الاسلام موسی پور با بیان اینکه بسیاری از مشکلات واحدهای کشاورزی و دامداری با ارایه تسهیلات سرمایه در گردش برطرف می شود، اظهار داشت: از ابتدای سال تا کنون 350 پروژه با بیش از 50 میلیارد تومان تسهیلات در کارگروه کشاورزی به تصویب رسیده و روند معرفی طرحها به بانک و پیشرفت پروژه ها به خوبی در حال انجام است.

