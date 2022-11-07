به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاسم پور ظهر دوشنبه در همایش مدیریت سبز و فرصت‌های صیانت از محیط زیست با بیان اینکه استاندارد سرانه فضای سبز شهری برای هر نفر در کشور ۱۵ متر مربع است، اظهار کرد: سرانه فضای سبز شهری در استان هفت مترمربع کمتر از استاندارد اعلامی در قانون کشور است که باید شهرداری برای رفع کمبود فضای سبز اهتمام ویژه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه ۱۰ درصد وسعت استان جزء مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان قرار دارد، افزود: کاشت نهال می‌تواند در افزایش سرانه فضای سبز شهری موثر واقع شود که ما در تلاش هستیم تا علاوه بر زیباسازی شهر با کاشت نهال، سرانه فضای سبز هم افزایش یابد.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان اردبیل بیان کرد: محیط زیست نه تنها مخالف توسعه پایدار نیست بلکه از توسعه متوازن و پایدار حمایت می‌کند و توسعه محیط زیست، توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی سه رکن لازم و ضروری توسعه پایدار هستند که بدون وجود هر کدام از آنها توسعه پایدار محقق نخواهد شد.

قاسم‌پور با بیان اینکه متاسفانه توسعه شهرنشینی در قرن‌های اخیر مخاطراتی را برای محیط زیست ایجاد کرده است، ادامه داد: محیط زیست سالم بستر فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و آسیب به محیط زیست قطعاً این حوزه ها را با مشکل جدی مواجه می سازد.

وی خاطر نشان کرد: شهرداری ها باید برای داشتن محیط زیست سالم با همکاری شورای اسلامی شهرها به وظیفه قانونی خود عمل کنند و با احساس مسئولیت برای رفع کمبود سرانه فضای سبز استان توجه ویژه ای کرده و با برنامه‌ریزی دقیق اقدامات لازم را انجام دهند.