گزارش تصويري/ نشست هاي تخصصي كنفرانس فناوري هسته اي و توسعه پايدار(4)

سعيدي ، ناصري ، سلطانيه ، قرشي ، زهراني ، غفوريان ، موسويان و البرزي رياست 8 نشست تخصصي كنفرانس بين المللي "انرژي هسته اي و توسعه پايدار" كه با عناويني چون"انرژي هسته اي و توسعه پايدار"،"سياست قدرت هاي بزرگ و معاهدات هسته اي بين المللي"،"فناوري صلح آميز هسته اي ايران:بايسته ها و ضرورت ها "،"كاربرد فناوري هسته اي در پزشكي ،صنعت و كشاورزي"،"صلح و امنيت بين المللي:چالشها و تهديدها"،"خاورميانه و تهديدات هسته اي" و "ديپلماسي هسته اي ايران:چالشها و فرصت ها"تشكيل مي شود را بر عهده دارند.