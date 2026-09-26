دیدار و گفتگوی پزشکیان با ایرانیان مقیم آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در جریان سفر به نیویورک، جمعه شب به وقت محلی با جمعی از ایرانیان مقیم آمریکا دیدار و گفتگو کرد.
این دیدار فرصتی برای گفتوگوی نزدیک رئیسجمهوری با ایرانیان مقیم آمریکا بود. حاضران در این نشست، دغدغهها، دیدگاهها و مسائل مورد توجه خود را مطرح کردند و پزشکیان نیز به پرسشها و مطالب آنان پاسخ داد.
رئیس جمهوری پیش از این نشستهایی با سردبیران، مدیران و اصحاب رسانههای آمریکایی و نیز نخبگان و صاحبنظران اندیشکدههای آمریکایی برگزار کرد.
اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال میشود.
نظر شما