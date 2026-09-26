  1. سیاست
  2. دولت
۴ مهر ۱۴۰۵، ۳:۴۳

دیدار و گفتگوی پزشکیان با ایرانیان مقیم آمریکا

دیدار و گفتگوی پزشکیان با ایرانیان مقیم آمریکا

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، در جریان سفر به نیویورک با جمعی از ایرانیان مقیم آمریکا دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در جریان سفر به نیویورک، جمعه شب به وقت محلی با جمعی از ایرانیان مقیم آمریکا دیدار و گفتگو کرد.

این دیدار فرصتی برای گفت‌وگوی نزدیک رئیس‌جمهوری با ایرانیان مقیم آمریکا بود. حاضران در این نشست، دغدغه‌ها، دیدگاه‌ها و مسائل مورد توجه خود را مطرح کردند و پزشکیان نیز به پرسش‌ها و مطالب آنان پاسخ داد.

رئیس جمهوری پیش از این نشست‌هایی با سردبیران، مدیران و اصحاب رسانه‌های آمریکایی و نیز نخبگان و صاحب‌نظران اندیشکده‌های آمریکایی برگزار کرد.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می‌شود.

کد مطلب 6958515

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها