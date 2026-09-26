به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در فصل جاری رقابتهای لیگ برتر توانسته عملکرد قابل قبولی در بخش دفاعی داشته باشد و یکی از مهمترین نقاط قوت این تیم در هفتههای ابتدایی فصل، استحکام خط دفاعی بوده است. آبیپوشان پس از گذشت هفت هفته از لیگ برتر و برگزاری یک دیدار در لیگ قهرمانان آسیا مقابل السد، تنها یک بار دروازه خود را بازشده دیدهاند که آن هم در دیدار برابر پرسپولیس بوده است.
با این حال، شرایط استقلال در فاز هجومی تفاوت محسوسی با عملکرد این تیم در بخش دفاعی دارد و کادر فنی آبیپوشان قصد دارد در ادامه رقابتها تمرکز بیشتری روی تقویت این بخش داشته باشد. استقلال در دیدارهای اخیر در ایجاد موقعیت و تبدیل فرصتها به گل، هنوز به ثبات لازم نرسیده و به نظر میرسد یکی از برنامههای اصلی سهراب بختیاریزاده، ایجاد تنوع بیشتر در حملات و افزایش تعداد بازیکنانی است که بتوانند در گلزنی و ساخت موقعیت نقش داشته باشند.
در این میان، آمار علیرضا کوشکی نیز قابل توجه است. این بازیکن که فصل گذشته یکی از بازیکنان مؤثر استقلال بود، در فصل جاری هنوز موفق به ثبت گل یا پاس گل نشده است. در مقابل، محمدرضا آزادی که بیشتر به عنوان بازیکن نیمکتنشین مورد استفاده قرار گرفته، یک بار برای استقلال گلزنی کرده است.
یکی از نکات قابل توجه در ترکیب استقلال، نقش پررنگ یاسر آسانی در فاز هجومی است. این بازیکن در هفتههای ابتدایی فصل توانسته یکی از مهرههای تأثیرگذار آبیپوشان باشد، اما کادر فنی استقلال به دنبال آن است که بار گلزنی و خلق موقعیت تنها بر دوش آسانی قرار نگیرد و سایر بازیکنان هجومی نیز سهم بیشتری در این بخش داشته باشند.
بختیاریزاده در ادامه فصل قصد دارد همانطور که استقلال در خط دفاعی به ثبات و انسجام رسیده، در فاز هجومی نیز شرایط بهتری پیدا کند. به همین دلیل، تقویت خط حمله و افزایش تنوع تاکتیکی در بخش هجومی از جمله برنامههایی است که کادر فنی استقلال برای ادامه مسابقات لیگ برتر در نظر گرفته است؛ موضوعی که میتواند در بازیهای آینده و بهویژه دیدارهای دشوار پیش رو اهمیت بیشتری پیدا کند.
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