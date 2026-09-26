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۴ مهر ۱۴۰۵، ۵:۲۴

گزارش‌هایی درباره حمله پهپادی به ریاض

گزارش‌هایی درباره حمله پهپادی به ریاض

برخی گزارش‌ها از حمله پهپادی به ریاض پایتخت عربستان حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، همزمان، سخنگوی ائتلاف مدعی شد پدافند هوایی این ائتلاف دو فروند پهپاد پرتاب‌شده به سمت منطقه ریاض را رهگیری و منهدم کرده است.

سخنگوی ائتلاف همچنین اعلام کرد که تهدیدات موشکی و پهپادی به سمت عربستان را رصد و پیگیری می‌کند.

وی افزود: پدافند هوایی یک فروند موشک بالستیک پرتاب‌شده به سمت خمیس مشیط را نیز رهگیری و منهدم کرده است.

در همین حال ، دفاع مدنی عربستان سعودی اعلام کرد که خطر ناشی از تهدیدات اخیر از مناطق خمیس مشیط و ابها عبور کرده است.

دفاع مدنی عربستان سعودی پیشتر از فعال شدن سامانه هشدار زودهنگام در منطقه جازان برای اعلام خطر خبر داد و دقایقی بعد از رفع وضعیت هشدار خبر داد.

کد مطلب 6958519

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