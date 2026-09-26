سومین مدال امروز طلا شد؛ قهرمانی طیبی در پرتاب وزنه

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین روز از بیستمین دوره بازی های آسیایی از امروز (شنبه ۴ مهر) آغاز شد و طی آن ورزشکاران شرکت کننده در این دوره بازی ها در رشته های مختلف به مصاف هم رفتند.

کاروان ورزش ایران در حالی وارد این روز از بازی ها شد که در روز چهارم بازی ها توسط تیم کایاک دو نفره ۵۰۰ متر مردان، تیم میکس تپانچه، تیم بسکتبال سه نفره مردان (۳ برنز) و مهدی الفتی در ژیمناستیک (یک نقره) صاحب ۴ مدال دیگر شد و مجموع مدال هایش را به ۲۴ شامل ۶ طلا، ۱۱ نقره و ۷ برنز رساند. با این حال در پایان روز ششم به خاطر یک طلا کمتر نسبت به تایلند جایگاه ششم را از دست داد و در رده هفتم قرار گرفت.

نتیجه عملکرد ورزشکاران کاروان ایران در روز هفتم بازی های آسیایی به این شرح است:

کاروان ایران با طیبی به هفتمین مدال طلا دست یافت

محمدرضا طیبی با پرتابی به طول ۲۰ متر و ۸۱ سانتی متر ضمن شکستن رکورد تاریخ بازیها به مدال طلا دست یافت. حسن اعجمی دیگر نماینده پرتاب وزنه ایران هم با پرتابی به طول ۱۹ متر و ۳۷ سانتی متر در جایگاه پنجم قرار گرفت.

حسین نوری از دوی ۱۵۰۰ متر کنار رفت

حسین نوری در مرحله مقدماتی دوی ۱۵۰۰ متر و در گروه نخست این ماده با ثبت زمان ۳:۵۰.۱۳ دقیقه در میان ۱۱ دونده در جایگاه دهم قرار گرفت و نتوانست به مرحله بعدی رقابت‌ها صعود کند.

پرونده بدمینتون بسته شد

نیما رستم‌پور در دور سوم رقابت‌های انفرادی مردان به مصاف کودای نارائوکو از ژاپن رفت و در دو ست و با نتایج ۲۱ بر ۱۱ و ۲۱ بر ۱۶ مغلوب حریف خود شد تا از دور مسابقات کنار برود. پیش از این آیسان شوریده حذف شده بود. بدین ترتیب پرونده بدمینتون بسته شد.

در ادامه عملکرد دو پرتابگر وزنه تیم ملی ایران آمده است:

یوسفی هم به فینال دوی ۲۰۰ متر نرسید

بنیامین یوسفی در مرحله مقدماتی دوی ۲۰۰ متر با ثبت زمان ۲۱.۲۱ ثانیه در رده پنجم گروه دوم ایستاد. او در مجموع در بین ۲۴ ورزشکار برتر قرار گرفت و راهی نیمه نهایی شد. یوسفی در نیمه نهایی با زمان ۲۱.۲۰ ثانیه در رده پنجم گروه ۳ قرار گرفت در مجموع نیز رتبه ۱۶ را به خود اختصاص داد و موفق به صعود به فینال نشد.

دختر دونده ایران فینالیست دوی ۲۰۰ متر نشد

زهرا زارعی در مرحله اول دوی ۲۰۰ متر مسابقات دوومیدانی با زمان ۲۳.۶۴ ثانیه به مقام چهارم گروه خود رسید و از صعود به فینال بازماند.

تیم ملی کبدی مردان نایب قهرمان شد

دومین مدال روز هفتم بازی های آسیایی هم توسط تیم ملی کبدی مردان به دست امد. این تیم در دیدار نهایی برابر هند قرار گرفت و با واگذاری ۴۰ به ۳۴ نتیجه بازی، به مدال نقره دست یافت.

آغاز به کار واترپلو با پیروزی برابر سنگاپور

تیم ملی واترپلو نخستین دیدار خود در بازی های اسیایی را با پیروزی ۱۸ بر ۷ برابر سنگاپور به پایان رساند. چین دومین حریف تیم ملی واترپلو است.

پیروزی تاریخی بر هاریموتو ژاپنی و مسجل شدن مدال نوشاد عالمیان

نوشاد عالمیان کاپیتان تیم ملی تنیس روی مز با شکست دادن ۴ بر ۳ «هاریموتو» بازیکن مطرح ژاپنی د رمرحله یک چهارم، راهی مرحله نیمه نهایی بازی‌های آسیایی شد و مدال برنز خود را قطعی کرد. او در مرحله یک هشتم نهایی مقابل وونگ چون تینگ از هنگ کنگ ۴ بر ۲ پیروز شده بود.

تیم ملی هندبال به مرحله نیمه نهایی نرسید

تیم ملی هندبال مردان ایران در دیدار مرحله یک چهارم نهایی قطر مدافع عنوان قهرمانی این دیدارها با نتیجه ۳۱ به ۲۵ شکست خورد و از صعود به جمع چهار تیم برتر بازماند.

تیم تنیس روی میز دوبل ایران به مدال نرسید

در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی رقابت های دوبل تنیس روی میز، تیم نوشاد و نیما عالمیان به مصاف «ون رویبو» و «شیانگ پنگ» از چین رفت و با قبول شکست ۳ بر صفر از صعود به نیمه نهایی بازماند و به این ترتیب از کسب مدال بازماند. تنیس روی میز ایران در دوره گذشته بازی های آسیایی صاحب مدال برنز دوبل شده بود.

نماینده اسکیت بورد ایران فینالیست نشد

آرین استحماقی به عنوان تنها نماینده اسکیت ایران در بازی های آسیایی شرکت داشت و در مرحله مقدماتی با حریفانش رقابت کرد اما از صعود به فینال بازماند.

صعود ساحلی بازان والیبال به عنوان صدرنشین

تیم ملی والیبال ساحلی ایران یک (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله گروهی تایلند را ۲ بر صفر شکست داد و به عنوان صدرنشین راهی مرحله یک هشتم شد. پورعسگری و آقاجانی در دو بازی قبلی خود موفق به شکست تیمور شرقی و عمان شده بودند.

حذف سام استکی از مسابقات بوکس

سام استکی نماینده وزن ۹۰ کیلوگرم ایران در مسابقات بوکس بازی های آسیایی در نخستین مبارزه مغلوب حریفی از هند شد و کنار رفت.

حذف دختر بدمینتون باز ایران با یک بازی

آیسان شوریده نتیجه نخستین دیدار خود در مسابقات بدمینون بازی های آسیایی را ۲ به صفر به حریفی از ژاپن واگذار کرد و از دور رقابت ها کنار رفت.

ایران در شیرجه هماهنگ ۳ متر هشتم شد

در نخستین روز از مسابقات شیرجه و در فینال ماده شیرجه هماهنگ از تخته ۳ متر مردان، تیم دونفره ایران متشکل از سام واژیر و سام مقدسی با هدایت شهنام نظرپر پس از اجرای ۶ دور حرکت هماهنگ، در مجموع موفق به کسب ۲۹۱.۴۵ امتیاز شدند و جایگاه هشتم را به خود اختصاص دادند.

کبدی زنان نایب قهرمان شد

تیم ملی کبدی زنان در دیدار نهایی برابر هند مدافع عنوان قهرمانی با نتیجه ۳۷ به ۳۴شکست خورد و به مدال نقره این دوره بازی ها بسنده کرد. کبدی زنان ایران در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی قهرمان شده بود اما در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ با شکست برابر همین تیم هند به عنوان نایب قهرمانی دست یافته بود.

قهرمان جهان باعث حذف نماینده بوکس ایران شد

مهدی کاظمی، نماینده وزن ۵۵ کیلوگرم تیم ملی بوکس در دومین مبارزه خود و در مرحله یک‌ هشتم نهایی به مصاف ماخمود سابیرخان نفر اول رنکینگ جهان و دارنده چندین مدال طلای قهرمانی جهان و آسیا از کشور قزاقستان رفت و در سه راند بازی را واگذار و با قبول شکست از گردونه رقابت ها کنار رفت. کاظمی در نخستین مبارزه خود موفق شده بود نماینده کره شمالی را شکست دهد.

پرونده شمشیربازی بسته شد

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر با ترکیب علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی و طاها کارگرپور نخستین دیدار خود در بازی های آسیایی را در مرحله یک‌چهارم نهایی برابر ژاپن برگزار کرد. ملی پوشان ایران در این دیدار با نتیجه ۴۵ به ۳۴ شکست خوردند. با ثبت این نتیجه، پرونده کاروان شمشیربازی ایران در این دوره از بازی‌های آسیایی، با تک‌مدال برنز علی پاکدامن در بخش انفرادی سابر به پایان رسید.

دونده ۲۰۰ متر ایران به مرحله نیمه نهایی صعود کرد

بنیامین یوسفی نماینده ایران در این بخش از مسابقات بود. او با ثبت زمان ۲۱:۲۱ در جایگاه پنجم گروه دوم قرار گرفت اما با ثبت یکی از بهترین رکوردها میان نفرات پنجم گروه‌ها، جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی را به دست آورد.

در کانو میکس مدال نگرفتیم

هیوا افضلی و محمدنبی رضایی امروز شنبه در فینال کانوی دونفره میکس ۵۰۰ متر در دریاچه میوشی و زیر باران شدید با ثبت زمان ۱.۵۴.۳۷۳ از خط پایان عبور کرد و در رده چهارم ایستاد.

علی آقامیرزایی در کسب مدال دبل نکرد

در پایان فینال کایاک تک‌نفره ۵۰۰ متر مردان، علی اقا میرزایی با ثبت زمان ۱.۴۵.۱۹۰ از خط پایان عبور کرد و در رده چهارم ایستاد. آقامیرزایی پیش از این در کایاک دونفره ۵۰۰ متر مردان همراه پیمان قویدل موفق به کسب مدال برنز شده بود.

الناز شفیعیان در کایاک تک نفره ۵۰۰ متر مدال نگرفت

رقابت های فینال کایاک تک‌نفره ۵۰۰ متر زنان در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا امروز برگزار شد و الناز شفیعیان نماینده ایران به مصاف رقیبانش رفت. شفیعیان در فینال این ماده مسافت ۵۰۰ متر را با زمان ۲.۰۰.۷۳۳ طی کرد و در رتبه پنجم را به دست آورد و از رسیدن به مدال بازماند.

خدمتی، چهل امیرانی و امینی فینالیست نشدند

رقابت های تیراندازی با برگزاری رقابت های تفنگ سه وضعیت پیگیری شد. در این بخش از مسابقات و در پایان مرحله مقدماتی، نجمه خدمتی با ثبت امتیاز ۵۸۷ در رده دهم ایستاد و از صعود به فینال باز ماند.

شرمینه چهل امیرانی، دیگر نماینده کشورمان در این بخش با ۵۸۳ امتیاز در جایگاه هجدهم ایستاد و فاطمه امینی با ۵۳۹ امتیاز سی و یکم شد. در بخش تیمی هم تیم ایران پنجم شد.

قایق ایران در کایاک ۲ نفره میکس پنجم شد

روز هفتم بازی های آسیایی برای کاروان ایران با برگزاری مرحله نیمه نهایی کایاک ۲ نفره میکس ۵۰۰ متر آغاز شد. در این رقابت ها، پیمان قویدل و تانیا کارگرپور با ثبت زمان ۱.۴۸.۱۳۲ در جایگاه نخست مرحله قرار گرفته و جواز حضور در فینال این ماده را کسب کردند. در مرحله فینال قایق ایران با ثبت زمان ۱.۴۴.۴۱۵ دقیقه در جایگاه پنجم قرار گرفت.

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

* تیم ملی کبدی زنان

* تیم ملی کبدی مردان

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان

ادامه دارد...