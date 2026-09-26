مصطفی میرعمادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم ملی کشتی آزاد ایران در آستانه اعزام به بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: وقتی مسابقات بازی‌های آسیایی شروع می‌شود، کشورهای آسیایی به دنبال کسب مرغوب‌ترین مدال‌ها هستند و با تمام قدرت و توان وارد مسابقات می‌شوند. ما هم همیشه در بین ۱۰ کشور برتر بودیم و جایگاه‌مان مقداری جابه‌جا می‌شد؛ پنجم، ششم یا هفتم. در هر صورت، رشته‌های خوب می‌توانستند مدال بگیرند و جایگاه ایران را ارتقا بدهند.

کارشناس کشتی آزاد عنوان کرد: اما امسال شرایط کشتی با سال‌های قبل متفاوت بوده و قرار بر این شد که تیم اول ما به بازی‌های آسیایی نرود. همان‌طور که رئیس فدراسیون گفتند تیم اول به مسابقات جهانی اعزام می‌شوند و تلفیقی از تیم جهانی و نفرات دوم در مسابقات آسیایی شرکت می‌کنند.

میرعمادیان گفت: در هر صورت ما با شش کشتی‌گیر به مسابقات آسیایی می‌رویم و احساس من این است که اگر پشتوانه‌های قدرتمند و مطمئنی داشتیم و از نظر شرایط وزنی هم دست فدراسیون بازتر بود، شاید تصمیم دیگری برای ترکیب تیم گرفته می‌شد. به هر حال، مسابقات آسیایی همیشه برای کشور اهمیت زیادی داشته و کسب مدال طلا در این رقابت‌ها از ارزش بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: برخی از کشتی‌گیران اصلی ما مثل کامران قاسم‌پور و حسن یزدانی و حتی در وزن‌های پایین‌تر رحمان عموزاد، اگر قرار بود در بازی‌های آسیایی هم به میدان بروند، به دلیل نزدیک بودن این مسابقات به رقابت‌های جهانی ممکن بود با چالش مواجه شوند. از طرفی، متأسفانه در برخی اوزان پشتوانه‌های مطمئنی نداریم که بتوانیم روی آنها حساب کنیم و انتظار کسب مدال داشته باشیم. به همین دلیل، در بعضی اوزان که کشتی‌گیران برای حضور در بازی‌های آسیایی نیاز به کاهش وزن داشتند، ترجیح داده شد آنها اعزام نشوند و در برخی اوزان نیز از نفرات دیگری استفاده شد؛ برای مثال، محمد نخودی از وزن ۷۹ کیلوگرم به ۸۶ کیلوگرم آمد تا در بازی‌های آسیایی کشتی بگیرد و تنها سه هفته بعد دوباره در وزن اصلی خود به میدان برود.

کارشناس کشتی آزاد عنوان کرد: در هر صورت، کشتی‌گیران خوبی در ترکیب تیم داریم. در وزن ۵۷ کیلوگرم، هر دو نفر یعنی والی‌زاده و مومنی در یک سطح هستند و شرایط خوبی دارند. مومنی از نظر فیزیکی شرایط مناسبی دارد، جثه کوتاهی دارد و کشتی‌گیر خوبی است. او سال گذشته نیز در مسابقات جهانی حضور داشته و با توجه به تجربه‌ای که کسب کرده، می‌تواند گزینه خوبی برای این وزن باشد.

میرعمادیان گفت: در اوزان پایین، همیشه کشورهای صاحب‌نام و مدعی کشتی آسیا حضور دارند. کره شمالی و کره جنوبی، ژاپن، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و هند از جمله کشورهایی هستند که کشتی‌گیران آنها سابقه کسب مدال المپیک را دارند. به همین دلیل، رقابت برای مومنی در این وزن سخت خواهد بود. امیدواریم این کشتی‌گیر کشورمان بتواند در این مسابقات بهترین مدال را کسب کند، اما به هر حال کار بسیار سختی پیش رو دارد.

وی درباره وزن ۶۵ کیلوگرم گفت: رحمان عموزاد در مسابقات جهانی به میدان می‌رود و عباس ابراهیم‌زاده نماینده ایران در بازی‌های آسیایی خواهد بود. ابراهیم‌زاده طی یک سال گذشته اعلام کرده بود که قصد دارد در وزن ۷۰ کیلوگرم کشتی بگیرد، اما با توجه به شرایط موجود و اینکه در این وزن کشتی‌گیر مطمئنی که بتوان روی کسب مدال او حساب کرد نداشتیم، تصمیم گرفته شد ابراهیم‌زاده در وزن ۶۵ کیلوگرم به میدان برود تا جای خالی رحمان عموزاد را پر کند.

میرعمادیان گفت: عباس کشتی‌گیر بسیار مستعدی است. فنون بالا را به‌خوبی اجرا می‌کند و در اجرای فنون ریسکی نیز بسیار توانمند است. او معمولاً در تایم اول عملکرد بسیار خوبی دارد و می‌تواند کشتی را به خوبی مدیریت کند، اما مشکل اصلی‌اش بیشتر در تایم دوم نمایان می‌شود؛ جایی که باید امتیاز به‌دست‌آمده را حفظ کند و بحث تاکتیک اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به همین دلیل، مربیان باید در دقایق پایانی هوشیار باشند و با توجه به افت احتمالی بدن عباس در اثر وزن کم کردن، شرایط او را به‌خوبی مدیریت کنند تا بتواند برتری خود را حفظ کرده و کشتی را با پیروزی به پایان برساند.

وی درباره وزن ۷۴ کیلوگرم و شرایط یونس امامی عنوان کرد: یونس امامی واقعاً سال‌ها برای کشتی کشور زحمت کشیده و وظیفه خود را به‌خوبی انجام داده است. او موفق شده دو، سه مدال از مسابقات جهانی و همچنین مدال طلای بازی‌های آسیایی کسب کند. در شرایط فعلی، تنها گزینه‌ای که می‌توانست بعد از امیرمحمد یزدانی در این وزن مطرح باشد، یونس امامی بود؛ کشتی‌گیری که سابقه حضور در تیم ملی را دارد و از تجربه بالایی برخوردار است.

کارشناس کشتی آزاد ادامه داد: وزن ۷۴ کیلوگرم یکی از اوزان شلوغ و پرترافیک بازی‌های آسیایی ناگویاست و کشتی‌گیران مطرحی در آن حضور دارند. رازانبک جمالوف از ازبکستان، قهرمان المپیک، یکی از مدعیان اصلی این وزن است. اوچیر از مغولستان نیز در این وزن به میدان می‌رود. کایپانوف از قزاقستان و آئویاگی از ژاپن که در مسابقات جهانی سال گذشته در وزن ۷۰ کیلوگرم به مدال طلای جهان رسید، از دیگر چهره‌های مطرح این وزن هستند. بنابراین، یونس امامی در یک وزن بسیار شلوغ و پرترافیک کار سختی پیش رو دارد.

میرعمادیان گفت: تنها چیزی که می‌تواند به یونس کمک کند، بحث قرعه است که اهمیت زیادی دارد. حتی اگر یونس بتواند به فینال برسد، قرار گرفتن در یک قرعه سخت می‌تواند باعث شود از همان ابتدا با کشتی‌های سنگینی مواجه شود. با توجه به شرایط سنی یونس و سوابقی که دارد و سال‌ها زحمتی که در عرصه ملی کشیده است، ممکن است در چنین شرایطی بدنش دچار افت شود. امیدواریم یونس با تجربیاتی که در این چند سال به دست آورده، بتواند مسابقات را به خوبی به پایان برساند و این مسائل به چشم نیاید. در هر صورت، یونس کشتی‌گیر بسیار دوست‌داشتنی و محبوبی است.

کارشناس کشتی آزاد درباره وزن ۸۶ کیلوگرم گفت: محمد نخودی را از وزن ۷۹ کیلوگرم به ۸۶ کیلوگرم آوردیم تا بتواند جای خالی کامران قاسم‌پور را پر کند. کامران به دلیل همزمانی و نزدیک بودن مسابقات، نمی‌توانست در هر دو میدان و در وزن اصلی خود کشتی بگیرد. به همین دلیل، نخودی به این وزن آمد. او هنوز در مسابقات رسمی تجربه چندانی در وزن ۸۶ کیلوگرم ندارد و شاید تنها یکی، دو بار در رقابت‌های رنکینگ در این وزن کشتی گرفته باشد. در هر صورت، شرایط کشتی‌گیری که با وزن ۷۹ کیلوگرم به ۸۶ کیلوگرم آمده، با کشتی‌گیری که به طور طبیعی در وزن ۸۶ کیلوگرم فعالیت می‌کند، متفاوت است.

وی ادامه داد: ای کاش در این چند سال اخیر یک جوان را برای این شرایط آماده می‌کردیم یا می‌توانستیم از علی سوادکوهی در وزن ۸۶ کیلوگرم استفاده کنیم. علی پیش از این در وزن ۷۹ کیلوگرم کشتی می‌گرفت و مقابل کشتی‌گیرانی مثل جردن باروز و نفرات مطرح این وزن به پیروزی رسیده بود. اینها کشتی‌گیران سرسختی هستند و علی سوادکوهی نیز شرایط آرمانی خوبی داشت و می‌توانست گزینه بسیار خوبی برای این وزن باشد، اما در نهایت تصمیم بر این شد که محمد نخودی را به این مسابقات اعزام کنیم.

میرعمادیان گفت: امیدوارم نخودی در این مسابقات بتواند عملکرد موفقی داشته باشد و هم پس از بازگشت به وزن اصلی خود، شرایط خوبی را دنبال کند. مسیر سختی برای او انتخاب شده است، اما با توجه به سطح رقابت‌ها در وزن ۸۶ کیلوگرم، اگر نخودی از شرایط مناسبی برخوردار باشد، می‌تواند حتی تا فینال این مسابقات پیش برود.

وی همچنین درباره وزن ۹۷ کیلوگرم گفت: حسن یزدانی خودش را برای مسابقات جهانی آماده می‌کند و امیرعلی آذرپیرا یک گزینه خوب، مطمئن و جسور است که می‌تواند کمک زیادی به تیم ملی کند. رقیب اصلی او آرش یوشیدا از ژاپن است که متأسفانه سال گذشته مقابل او شکست خورد، اما در این مسابقات فرصت دارد آن شکست را جبران کند و توانایی‌هایش را نشان دهد. آذرپیرا در این وزن سابقه کسب مدال جهانی و المپیک دارد و طی این چند سال نیز تجربیات خوبی به دست آورده است. به همین دلیل، او می‌تواند رقیبی جدی و قابل احترام برای حسن یزدانی باشد و می‌توانیم روی او حساب کنیم، به شرط آنکه به خوبی هدایت شود.

کارشناس کشتی آزاد عنوان کرد: نکته مهم درباره آذرپیرا نحوه هدایت او در جریان مسابقه است. او از جمله کشتی‌گیرانی است که معمولاً در تایم دوم از نظر بدنی دچار افت می‌شود و به همین دلیل باید از ابتدای مسابقه تا پایان، به خوبی توسط مربیان مدیریت شود. مربیان باید در طول کشتی شرایط او را به دقت زیر نظر داشته باشند و هر زمان احساس کردند ادامه یک حمله ممکن است به ضرر آذرپیرا تمام شود یا او را از نظر بدنی تحت فشار قرار دهد، با فرمان‌های لازم از کنار تشک، او را کنترل کنند تا بتواند توان خود را تا پایان مسابقه حفظ کند. بنابراین، بحث تاکتیک و نحوه هدایت آذرپیرا در جریان مسابقات اهمیت بسیار زیادی دارد. من مطمئنم اگر مربیان بتوانند این مشکل را به خوبی مدیریت و برطرف کنند، آذرپیرا می‌تواند شرایط خوبی داشته باشد.

وی در مورد حضور امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم اظهار داشت: در حال حاضر نفر اول دنیا در این وزن امیرحسین زارع است.البته در کنار او ابوالفضل محمدنژاد را هم داشتیم که می‌توانستیم به او فرصت بدهیم. او شرایط بسیار خوبی دارد، قهرمان جوانان جهان شده و کشتی‌های خوبی گرفته و سبک کشتی‌اش نیز رو به جلو است. حضور در این مسابقات می‌توانست فرصت خوبی برای او باشد، اما از آنجا که به دنبال یک نیروی مطمئن بودند و زارع نیز نیازی به کاهش وزن ندارد و به راحتی سر وزن می‌رسد، تصمیم گرفته شد او به بازی‌های آسیایی اعزام شود تا مدال طلای ایران تا حد زیادی تضمین شود.

کارشناس کشتی آزاد عنوان کرد: با این حال، من نگرانم که بعد از وزن ۱۲۵ کیلوگرم، از نظر پشتوانه‌سازی با ریزش و چالش مواجه شویم، چرا که در حال حاضر پشتوانه‌های خیلی خوبی نداریم. کشتی‌گیران جوانی که در رده‌های پایه به تیم ملی نزدیک می‌شوند باید حفظ شوند و به آنها فرصت داده شود. این نفرات باید در شرایط مناسب تمرینی و اردوهای مستمر، به‌خصوص در آکادمی‌های فدراسیون، تحت نظر باشند تا بتوانیم برای سال‌های آینده پشتوانه‌های مطمئنی داشته باشیم.

میرعمادیان گفت: میرعمادیان گفت: همین ترکیب تیم ملی برای بازی‌های آسیایی نشان می‌دهد که ما در برخی اوزان با کمبود پشتوانه‌های مطمئن مواجه هستیم و باید در زمینه پشتوانه‌سازی بیشتر کار کنیم. اینکه محمد نخودی را از وزن ۷۹ به ۸۶ کیلوگرم آوردیم، عباس ابراهیم‌زاده را از ۷۰ به ۶۵ کیلوگرم منتقل کردیم یا در وزن ۱۲۵ کیلوگرم مجبور شدیم از یک نیروی مطمئن استفاده کنیم، همه این موارد نشان می‌دهد که باید در زمینه پشتوانه‌سازی بیشتر کار و تلاش کنیم و نفرات مستعد را حفظ کنیم. متأسفانه برخی از پشتوانه‌هایی که داشتیم از چرخه کشتی ایران خارج شدند و به کشورهای دیگر رفتند. بنابراین، باید برای حفظ این نفرات برنامه داشته باشیم و بعد از المپیک نیز ذخیره‌های مطمئنی برای تیم ملی و مسابقات پیش رو ایجاد کنیم.

کارشناس کشتی آزاد درباره اهمیت مسابقات جهانی نیز عنوان کرد: مسابقات جهانی میدان اصلی و مهم‌تر برای کشتی است. درست است که بازی‌های آسیایی برای ورزش ایران اهمیت زیادی دارد، اما برای خود کشتی، مسابقات جهانی که در آبان‌ماه برگزار می‌شود، اهمیت بسیار بیشتری دارد و فکر می‌کنم عیار واقعی تیم ملی در آن مسابقات مشخص خواهد شد. حضور روسیه می‌توانست تا حدودی توازن رقابت‌ها را تغییر دهد و آمریکایی‌ها نیز امسال با تیمی جوان‌تر در مسابقات حاضر شدند. با این حال، همان کشتی‌گیران جوان در این مدت تجربه بیشتری کسب کرده‌اند. در رقابت‌های رنکینگ و همچنین مسابقات قاره‌ای، می‌بینیم که این نفرات چقدر پیشرفت کرده‌اند، باتجربه‌تر شده‌اند و کشتی‌های خوبی می‌گیرند. آنها نشان داده‌اند که می‌توانند در سطح بالای کشتی جهان رقابت کنند و حتی برای کسب عنوان قهرمانی جهان مدعی باشند.