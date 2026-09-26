به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، پلیس رژیم صهیونیستی خود را برای مواجهه با سناریوهایی از جمله شورش‌های گسترده، رد نتایج انتخابات و تلاش برای حمله به مراکز رژیم در قدس اشغالی آماده می‌کند.

روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» به نقل از روزنامه «بیلد» گزارش داد که پلیس رژیم دو مانور شبیه‌سازی‌شده بر اساس این سناریوها برگزار کرده و در حال تقویت تدابیر امنیتی برای حفاظت از مراکز حکومتی رژیم است.

آوشالوم پلد، فرمانده پلیس رژیم در منطقه قدس، با اشاره به شباهت یکی از سناریوها به حمله ژانویه ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره آمریکا گفت در شرایط کنونی «هیچ چیز غیرممکن نیست».

بر اساس این گزارش، نگرانی پلیس رژیم تنها به روز رأی‌گیری محدود نمی‌شود و احتمال تبدیل اختلافات سیاسی به خشونت‌های خیابانی پس از اعلام نتایج نیز در محاسبات امنیتی این نهاد قرار دارد.

پلد همچنین تپه معبد مقدس را یکی از نقاط حساس و نگران‌کننده دانست و گفت هرگونه تغییر در سیاست‌های کنونی، از جمله درباره ورود برای انجام مناسک مذهبی، به تصمیم‌گیری در سطوح عالی سیاسی و ارزیابی دقیق امنیتی نیاز دارد.

پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرده است در صورت خشونت‌آمیز شدن اعتراضات، برای حفظ نظم عمومی و حفاظت از نهادهای حکومتی این رژیم وارد عمل خواهد شد.