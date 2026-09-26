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۴ مهر ۱۴۰۵، ۵:۰۴

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

قایق کایاک دونفره میکس ۵۰۰ متر فینالیست شد

قایق کایاک دونفره میکس ۵۰۰ متر فینالیست شد

نمایندگان قایقرانی ایران در کایاک دونفره میکس ۵۰۰ متر راهی مرحله نهایی این مسابقات شدند.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، پیمان قویدل و تانیا کارگرپور، نمایندگان ایران در کایاک دونفره میکس ۵۰۰ متر بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶، با قرار گرفتن در جایگاه نخست مرحله نیمه‌نهایی، جواز حضور در فینال این ماده را کسب کردند.

کایاک سواران ایران که پیش از این در مرحله مقدماتی با قرار گرفتن در رده چهارم راهی نیمه‌نهایی شده بودند، در این مرحله مسافت ۵۰۰ متر را با زمان ۱.۴۸.۱۳۲ طی کرده و به فینال رسیدند.

فینال کایاک دونفره میکس ۵۰۰ متر امروز ساعت ۱۲ در ادامه رقابت‌های کانو اسپرینت در دریاچه میوشی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6958517

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