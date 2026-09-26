به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها، عبداللطیف بن راشد الزیانی، وزیر امور خارجه بحرین، روز جمعه در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: امنیت منطقه در شرایطی بیسابقه قرار دارد و کشورهای منطقه بر بالاترین درجات خویشتنداری پایبند هستند.
الزیانی با اشاره به تنگه هرمز، مخالفت بحرین را با اعمال هرگونه عوارض یا الزام به دریافت مجوز برای عبور از این آبراه اعلام کرد و افزود: وجود مسیر جایگزین موقت، حق عبور از تنگه هرمز را از میان نمیبرد.
وی همچنین بر اجرای قطعنامههای بینالمللی درباره گذرگاههای آبی تأکید کرد.
وزیر خارجه بحرین از ایجاد ائتلاف دفاعی دریایی چندملیتی به رهبری عربستان استقبال کرد و گفت تأمین امنیت گذرگاههای دریایی مسئولیتی جمعی است و نباید تابع تفاهمهای دوجانبه باشد.
وی با بیان اینکه پیامدهای درگیریهای منطقهای از مرزها فراتر میرود، به تأثیر آن بر قیمت انرژی و مواد غذایی و زنجیرههای تأمین اشاره کرد.
الزیانی در بخش دیگری از سخنانش بر حمایت از وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه تأکید کرد و خواستار برقراری فوری آتشبس در سودان و دستیابی به راهکار سیاسی برای پایان بحران این کشور شد.
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