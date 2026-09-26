فوتسال ایران در مسیر ششمین طلای آسیایی؛ برنامه تدارکاتی در ابهام!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران در حالی خود را برای حضور در بازی‌های داخل سالن آسیا ۲۰۲۶ آماده می‌کند که تقویم این تیم در ماه‌های منتهی به این مسابقات هنوز با ابهام‌هایی در بخش دیدارهای تدارکاتی همراه است. شاگردان وحید شمسایی در سال ۱۴۰۵ تورنمنت رسمی دیگری پیش رو ندارند و بازی‌های داخل سالن آسیا در ریاض مهم‌ترین و تنها رقابت رسمی باقی‌مانده برای تیم ملی خواهد بود. این مسابقات طبق برنامه از ۱۳ تا ۲۱ آذر در ریاض برگزار می‌شود و فوتسال یکی از ۱۸ رشته حاضر در این دوره خواهد بود.

تدارکاتی‌هایی که هنوز قطعی نیستند

در شرایطی که پنجره‌های فیفادی برای آماده‌سازی تیم ملی محدود است برنامه دیدارهای دوستانه مهر و آبان هنوز نهایی نشده است. گفته می‌شود مذاکرات برای برگزاری مسابقه با تیم‌های ملی عراق و روسیه ادامه دارد و رایزنی با آذربایجان و اسلواکی نیز دنبال می‌شود اما هیچ‌یک از این دیدارها در مقطع فعلی قطعی نیست. در صورت نهایی نشدن این مسابقات برنامه تیم ملی به اردوهای داخلی و یک دیدار احتمالی با یکی از تیم‌های باشگاهی محدود خواهد شد.

این وضعیت در حالی است که تیم ملی برای حضور در بازی‌های داخل سالن نیازمند استفاده از فیفادی‌های باقی‌مانده برای محک زدن ترکیب و آماده‌سازی برابر رقبای آسیایی است. البته یک برنامه تدارکاتی نیز تا حد زیادی در تقویم تیم ملی قرار دارد حضور در تورنمنت تایلند و برگزاری دو دیدار برابر تیم‌های ملی تایلند و ژاپن که باید منتظر ماند و دید این برنامه در نهایت به چه شکل قطعی و اجرا خواهد شد.

ریاض تنها میدان رسمی سال ۱۴۰۵

بازی‌های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا ۲۰۲۶ در ریاض برگزار می‌شود و طبق اعلام شورای المپیک آسیا، مسابقات از ۱۱ آذر آغاز خواهد شد و مراسم افتتاحیه نیز ۱۳ آذر برگزار می‌شود. فوتسال در این دوره دو مدال طلا خواهد داشت و یکی از رشته‌های اصلی برنامه بازی‌هاست.

ایران در این مسابقات در گروه تیم‌های آسیایی قرار خواهد گرفت و پیش از آغاز رقابت‌ها باید از فرصت اردوها و مسابقات دوستانه برای رسیدن به شرایط مطلوب استفاده کند. این مسابقات از این جهت اهمیت ویژه‌ای دارد که تیم ملی ایران در دوره‌های گذشته یکی از تیم‌های اصلی این رقابت‌ها بوده است.پ

پنج دوره و پنج قهرمانی

سابقه ایران در فوتسال بازی‌های داخل سالن آسیا سابقه‌ای کم‌نظیر است. این رقابت‌ها نخستین بار در سال ۲۰۰۵ برگزار شد و تیم ملی ایران از همان دوره نخست به عنوان قهرمانی رسید. ایران در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۰۷، ۲۰۰۹، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ نیز قهرمان شد و در مجموع پنج قهرمانی متوالی را در کارنامه دارد.

در دوره نخست در بانکوک ایران با پیروزی ۳ بر صفر برابر تایلند قهرمان شد. دو سال بعد در ماکائو نیز ایران با غلبه بر تایلند عنوان قهرمانی را تکرار کرد. در سال ۲۰۰۹ در ویتنام دیدار نهایی برابر تایلند پس از تساوی در وقت‌های اضافه به ضربات پنالتی کشیده شد و ایران بار دیگر جام را به دست آورد.

قهرمانی چهارم ایران در سال ۲۰۱۳ در اینچئون کره جنوبی رقم خورد و تیم ملی در فینال با نتیجه ۵ بر ۲ ازبکستان را شکست داد. چهار سال بعد نیز در عشق‌آباد ترکمنستان ایران در فینال با نتیجه ۷ بر یک ازبکستان را شکست داد و پنجمین طلای متوالی خود را به دست آورد.

آمار چشمگیر قهرمان

کارنامه ایران در پنج دوره گذشته تنها به پنج مدال طلا محدود نمی‌شود. بر اساس آمار ثبت‌شده ایران در ۲۸ مسابقه این رقابت‌ها ۲۷ پیروزی و تنها یک تساوی داشته و هیچ شکستی را تجربه نکرده است. نماینده ایران در این پنج دوره ۲۷۹ گل به ثمر رسانده و ۴۲ گل دریافت کرده است. نکته جالب اینکه ایران در دوره‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ با تیم زیر ۲۳ سال در این رقابت‌ها شرکت کرده بود.

این سابقه باعث شده بازگشت بازی‌های داخل سالن آسیا به تقویم فوتسال ایران بیش از یک حضور معمول در یک تورنمنت باشد؛ مسابقاتی که ایران در تمام پنج دوره‌ای که فوتسال مردان در آن برگزار شده قهرمان بوده است.

قهرمان آسیا در مسیر یک رقابت دیگر

تیم ملی فوتسال ایران همچنین در جام ملت‌های فوتسال آسیا ۲۰۲۶ چهاردهمین عنوان قهرمانی خود در این رقابت‌ها را به دست آورد افتخاری که در فینال با پیروزی برابر اندونزی در ضربات پنالتی رقم خورد.

حالا مقصد بعدی شاگردان وحید شمسایی ریاض و بازی‌های داخل سالن آسیاست. رقابتی که ایران در پنج دوره قبلی آن بدون شکست و با پنج عنوان قهرمانی به کار خود پایان داده است. با این حال پیش از رسیدن به این میدان تکمیل برنامه آماده‌سازی و مشخص شدن دیدارهای دوستانه پاییز می‌تواند بخش مهمی از مسیر تیم ملی در ماه‌های آینده باشد.