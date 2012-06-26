دو طرح عمرانی ورزشی در سی سخت به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح این طرح ها افزود: پایگاه مقاومت محمد رسول الله (ص) سی سخت در دو طبقه با زیربنای 500 متر و سالن ورزشی چند منظوره بسیج سپاه دنا با زیر بنای هزار و 200 متر به بهره برداری رسیدند.

یونس امیری بیان داشت: اعتبار هزینه شده این دو طرح سه میلیارد و 500 میلیون ریال بوده است.

وی عنوان کرد: تاچند ماه آینده نیز سوله 9 دی و باشگاه تیراندازی در این شهر به بهره برداری می رسد.

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد هدف از احداث این طرحهای ورزشی در سی سخت را بستر سازی لازم برای شکوفایی و رشد استعدادهای ورزشی جوانان این شهرستان عنوان کرد.