  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۶ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۸

در کهگیلویه و بویراحمد/

دو طرح عمرانی ورزشی در سی سخت به بهره برداری رسید

دو طرح عمرانی ورزشی در سی سخت به بهره برداری رسید

یاسوج - خبرگزاری مهر: دو طرح عمرانی ورزشی با حضور فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد و مسئولین محلی در سی سخت به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح این طرح ها افزود: پایگاه مقاومت محمد رسول الله (ص) سی سخت در دو طبقه با زیربنای 500 متر و سالن ورزشی چند منظوره بسیج سپاه دنا با زیر بنای هزار و 200 متر به بهره برداری رسیدند.

یونس امیری بیان داشت: اعتبار هزینه شده این دو طرح سه میلیارد و 500 میلیون ریال بوده است.

وی عنوان کرد: تاچند ماه آینده نیز سوله 9 دی و باشگاه تیراندازی در این شهر به بهره برداری می رسد.

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد هدف از احداث این طرحهای ورزشی در سی سخت را بستر سازی لازم برای شکوفایی و رشد استعدادهای ورزشی جوانان این شهرستان عنوان کرد.

کد مطلب 1635662

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها