  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۸:۰۲

معرفی تیم های برتر مسابقات والیبال بسیج سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد

معرفی تیم های برتر مسابقات والیبال بسیج سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-رئیس هیئت والیبال سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد از پایان مسابقات ورزشی بانوان و آقایان در رشته والیبال و معرفی تیم های برتر شهرستان های بویراحمد و دنا خبر داد.

مهدی عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان رسیدن مسابقات والیبال بسیج سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در شهرستان‌های بویراحمد و دنا، گفت: این مسابقات در دو بخش بانوان و آقایان در رده سنی زیر ۲۳ سال شهر یاسوج برگزار شد که در پایان تیم‌های برتر در هر دو بخش معرفی شدند.

وی اظهار کرد: این دوره از مسابقات به مناسبت هفته دفاع مقدس و توسط هیأت والیبال بسیج سپاه فتح استان برنامه‌ریزی و اجرا شد.

رئیس هیئت والیبال سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در این بخش، ۱۰ تیم در قالب دو گروه پنج تیمی با یک دیگر به رقابت پرداختند که در نهایت تیم‌های برتر مشخص شدند.

وی افزود: بر این اساس، باشگاه سیما با مدیریت خانم دولتی مقام اول، باشگاه شهریار به مدیریت خانم علی پور مقام دوم و باشگاه رها با مدیریت خانم صفایی مقام سوم را کسب کردند.

قهرمانی «اتحاد» در بخش آقایان

عباسی همچنین به رقابت‌های بخش آقایان اشاره کرد و گفت: مسابقات والیبال بسیج آقایان زیر ۲۳ سال در روزهای هفدهم و هجدهم مهرماه در دو گروه پنج تیمی برگزار شد که از هر گروه دو تیم به مرحله بعد صعود کردند.

وی تصریح کرد: در نهایت تیم‌های اتحاد، پیشرو، بیکران و دنا به ترتیب رتبه‌های اول تا چهارم این دوره از مسابقات را به دست آوردند.

رئیس هیئت والیبال سپاه فتح استان تاکید کرد: این رویداد ورزشی در فضایی سرشار از نشاط، اخلاق و رقابت سالم برگزار شد و نمادی از عزم مجموعه برای ترویج ورزش و سلامت در جامعه است.

وی از برگزاری این مسابقات در سایر شهرستان‌ها در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

کد خبر 6624711

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها