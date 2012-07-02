بازی رایانه ای "رالی ایرانی" ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بازی "مردان کپسولی" که با حمایت مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تولید شده است، تلاش دارد تا مفاهیم حوزه بهداشت فردی را با زبان ساده و در قالب بازی، به سنین مختلف آموزش دهد.

حسن علیزاده رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در مراسم رونمایی از این دو طرح ملی، بازی را ابزاری مناسب برای انتقال مفاهیم فرهنگی به مخاطبان دانست و افزود: مردان کپسولی، اولین بازی برای انتقال مفاهیم حوزه بهداشت است که امیدواریم با حمایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بتواند، در سبد فرهنگی خانوارها قرار گیرد.

وی با اشاره به حمایت این مرکز از تولید بازی "رالی ایرانی" از آغاز پروژه ساخت این بازی خبرداد و تصریح کرد: این بازی که در قالب یک بازی آنلاین در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد، فرای بازی و سرگرمی، معرفی جاذبه‌های گردشگری ایران را به مخاطبان را دنبال می‌کند.

علیزاده شناساندن جاذبه‎های گردشگری ایران زمین را از جمله اهداف بازی "رالی ایرانی" دانست و گفت: این بازی باید مورد حمایت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار گیرد تا فضایی را برای شناساندن علاقمندان به گردشگری مجازی در ایران فراهم کند.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال با اشاره به حمایت این مرکز از تولید بازی‌های آنلاین در کشور تصریح کرد: تعداد بازی‌های آنلاین هم اکنون بسیار محدود است، اما فضای خوبی ایجاد شده تا کار ساخت این گونه بازی‌‎ها در کشور با فکر خلاق جوانان ایرانی، سرعت گیرد.