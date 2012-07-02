روز ادبیات کودک پیشنهاد بنیاد آذریزدی است، نه شورای فرهنگ عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته دبیر شورای فرهنگ عمومی با اعلام خبری از انتخاب روز هجدهم تیرماه، سالروز در گذشت مهدی آذر یزدی به عنوان روز ادبیات کودک و نوجوان در تقویم ملی کشور خبر داد.

انتشار این خبر با واکنش‌های فراوانی روبرو شد و برخی از نویسندگان از نامناسب بودن این روز و برخی از مشورت نشدن با آنها برای این انتخاب گله داشتند و در مصاحبه‌هایی به این موضوع واکنش نشان دادند.

اما بنا بر اطلاع خبرنگار مهر انتخاب روز ادبیات کودک و نوجوان و درج آن در تقویم کلی کشور نه تنها پیشنهاد و ابتکار شورای فرهنگ عمومی کشور به شمار نمی‌رود، بلکه وام گرفته از تقاضای دبیرخانه بنیاد در شرف تاسیس مهدی آذریزدی است.

دبیرخانه بنیاد آذریزدی در 17 بهمن ماه سال 1389 در نامه‌ای که رونوشت آن به مهر ارسال شده است، خطاب به منصور واعظی به دلیل آنچه که در این نامه نامناسب بودن و درخور شان ملت ایران نبودن روز جهانی کتاب کودک مصادف با چهاردهم فروردین ماه از واعظی تقاضا کرده است تا سالروز درگذشت مهدی آذریزدی را به عنوان روز ادبیات کودک و نوجوان در تقویم ایران به ثبت برساند.

در بخشی از این نامه قید شده است: دبیرخانه دائمی بنیاد فرهنگی ـ هنری و پژوهشی استاد مهدی آذریزدی ـ بنیانگذار ادبیات نوین کودکان و نوجوانان ـ در راستای اهداف میان مدّت و بلندمدّت خود انتظار دارد به احترام یک عمر زندگی شرافتمندانه و ساده زیستی قابل ذکر و کمک به اعتلای فرهنگِ نسلی که خود پایه گذار انقلابی بزرگ در مقیاس جهانی شده است و نسل‌های پس از ما روز 18 تیرماه هر سال مصادف با سالروز فقدان کسی که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله العالی) در تأیید و تکریم او می‌فرمایند: «من خودم را از جهت رسیدگى به فرزندانم، بخشى مدیون این مرد و کتاب این مرد می‌دانم...» و این نکته عالمانه و محبت‌آمیز چیزی نیست جز هوشمندی و ذکاوت معظم له و نیز جایگاه دست نیافتنی استاد مهدی آذریزدی در ادبیات کودک و نوجوان این سرزمین؛ را به نام «روز ادبیات کودکان و نوجوانان» نامگذاری نمایند.

همچنین این نامگذاری به همراه برگزاری سالانه جایزه آذر در موضوع ادبیات و تصویرگری کتاب کودک و نوجوان و نیز اهدای نشان آذر نیز از دیگر برنامه‌های این دبیرخانه در آن تاریخ عنوان شده است.

این در حالی است که با تغییر و تحول در دبیرخانه بنیاد مهدی آذریزدی و به دنبال تغییر در مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، پیگیری این نامه نیز دچار فراموشی شد تا اینکه روز گذشته از سوی دبیر شورای فرهنگ عمومی این موضوع بدون درج منبع پیشنهاددهنده آن از ثبت این روز خبر داد.