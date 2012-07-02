شیوع اعتیاد بین کارمندان گلستان نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور علیرضایی صبح دوشنبه در شورای اداری گنبدکاووس با بیان اینکه مواد مخدر شوک هزاره سوم است اظهار داشت: با پذیرش هایی که داشتیم نشان می دهد اعتیاد بین کارمندان رو به گسترش است.

وی گفت: سال گذشته شورای هماهنگی به استانداری محول شد و پس از آن بازدیدی از مناطق آسیب پذیر استان صورت گرفت و مناطق شناسایی شد.

وی اظهار داشت: اولین کار این ستاد، راه اندازی مرکز ترک اعتیاد توسکستان در گرگان بود که در زمان 2.5 ماه اولین فاز آن اجرا شد.

وی عنوان کرد: در فاز دوم، منظقه گنبدکاووس مدنظر بود که توانستیم 140 معتاد را پذیرش داشته باشیم.

علیرضایی پیشگیری را اولویت کاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر برشمرد و گفت: ماه شعبان ماه پیامبر اکرم (ص) است و باید از توفیقات آن استفاده کرد.

آخوند نوریزاد امام جمعه اهل سنت گنبدکاووس نیز گفت: باید پیامبر اکرم (ص) را سرمشق قرار دهیم و در این ایام به ائمه تاسی بیشتری داشته باشیم.

وی اظهار داشت: دشمنان در تلاشند تا بین مسلمانان تفرقه ایجاد کنند و اولین هدف دشمنان بوجوداوردن اختلاف است.

علی فتحی رئیس اداره تبلیغات اسلامی گنبدکاووس گفت: ارزش کار خدماتی بیشتر از کار تولیدی است و ارزش آن از روزه مستحبی نیز بیشتر گزارش شده است.

وی افزود: برآوردن حاجات مردم از 70 حج برتر است و داشتن سعه صدر نیز از مواردی است که باید مورد رعایت قرار گیرد.