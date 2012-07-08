تلفات سیل در هند به 120 نفر رسید/ آوارگی شش میلیون نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات هندی روز گذشته اعلام کردند که تلفات سیل در پی بارش باران های موسمی در شمال شرق این کشور به بیش از 120 نفر رسید.

همچنین وقوع این سیل باعث شد تا شش میلیون نفر منازل خود را ترک کرده و به منافع مرتفع تر پناه ببرند.

سازمان هواشناسی هند با اشاره به ادامه بارش شدید باران در 24 ساعت آینده پیش بینی کرد که بارش باران باعث ویرانی ساختمان های بیشتری می شود.

گفته می شود 105 نفر از 121 فرد کشته شده در پی جاری شدن سیلاب جان خود را از دست دادند و 16 فرد دیگر در پی رانش زمین کشته شند.

26 ناحیه از 27 ناحیه ایالت آسام در نزدیک مرز بوتان و بنگلادش دچار سیل شده و سیلاب جاده ها را بسته است.

ایالت های آرانشال پرداش و مانیپور هم درگیر این شرایط جوی نامساعد هستند اما سیل دراین ایالت ها تلفاتی به همراه نداشته است.

اگرچه جاری شدن سیلاب برای کشاورزان موضوع تازه ای نیست، اما این بار این سیل که بدترین فاجعه طبیعی در سالهای اخیر در هند بود، خسارت بسیاری را به کشاورزان هندی وارد کرده است.

دولت هند در تلاش برای اسکان موقت سیل زدگان است و عملیات امداد و نجات برای افرادی که غرق شده اند، آغاز شده است.

خبرگزاری "پی تی آی" نیز به نقل از مقامات هندی نوشت: بیش از 540 حیوان از جمله 13 کرگدن در پارک ملی "کازیرانگا" کشته شدند.

همچنین "مانموهان سینگ" نخست وزیر هند که به مناطق سیل زده رفته بود، گفت: این یکی از بدترین بلایای طبیعی در سالهای اخیر در هند بود که خسارات قابل توجهی را وارد کرد.