بارش شدید باران در کشمیر با ۴۶ کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، این بارش شدید باران، روستای چوسیتی از منطقه‌ی کیشتوار، در حدود ۲۹۰ کیلومتری جنوب شرقی سرینگر، پایتخت تابستانی کشمیر تحت کنترل هند را درنوردید.

به گفته‌ی مقامات، بارش شدید باران باعث سیل ناگهانی شد که خسارات گسترده‌ای را در این روستا به بار آورد.

سیل ناگهانی علاوه بر چندین وسیله نقلیه پارک شده در محل، چندین سازه از جمله یک آشپزخانه عمومی، مغازه‌ها و یک پاسگاه امنیتی را نیز تخریب کرد.

یکی از مقامات رسمی گفت: «در این فاجعه که در روستایی در کیشتوار رخ داد، گزارش شده است که ۴۶ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند. امدادگرانی که به محل رسیده‌اند، موفق شده‌اند حداقل ۲۰۰ نفر را از میان تپه‌های آوار نجات دهند.»

این مقام رسمی گفت: «با توجه به گزارش‌های مفقود شدن بسیاری از افراد، نگرانی‌هایی وجود دارد که تعداد کشته‌شدگان افزایش یابد.»

چوسیتی آخرین روستا در منطقه کیشتوار و یک نقطه توقف در مسیر زیارتی منتهی به معبد هندو در ارتفاع ۳۰۰۰ متری کوهستان است. به گفته مقامات، تعداد زیادی از مردم، که اکثراً زائر بودند، در اطراف یک آشپزخانه محلی موقت برای پیاده‌روی به سمت معبد جمع شده بودند.

بلافاصله پس از این فاجعه، پلیس، ارتش هند و داوطلبان محلی عملیات نجات گسترده‌ای را آغاز کردند. مقامات همچنین تیم‌های نیروی ملی واکنش به بلایای طبیعی و نیروی ایالتی واکنش به بلایای طبیعی را برای کمک به تلاش‌های نجات به محل اعزام کردند.

در پی تخریب گسترده، مقامات زیارت را به حالت تعلیق درآورده‌اند.

کشمیر تحت کنترل هند دارای زمین ناهمواری است. رانش زمین اغلب در هنگام باران‌های مکرر از کوه‌های آن ناشی می‌شود.