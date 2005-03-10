برگزاري نشست تخصصي تاثير دين برسينما

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، در دوره اخير برنامه شب فيلمنامه كه با عنوان "تاثير دين بر سينما" برگزار شد، فيلم هاي ژاندارك (لوك بسون)، هفت (ديويد فينچر)، كتاب آفرينش (جان هيوستون)، بچه را تبريك كن (چاك راسل)، لوتر (اريك تيل) و پايان دنيا (پيتر هياماس) به نمايش در آمد. به همين خاطر در نشست تخصصي شب فيلمنامه، با توجه به فيلم هاي اين دوره اساتيد ياد شده به سخنراني درخصوص تاثير دين بر سينما خواهند پرداخت.

گفتني است، علاوه بر اعضاي شب فيلمنامه، تمامي علاقمندان هم مي توانند در اين نشست كه در سالن كوچك حوزه هنري، واقع در تقاطع خيابان هاي حافظ و سميه برگزار مي شود، شركت كنند.