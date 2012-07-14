به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم بزرگداشت دکتر علیرضا یلدا که توسط مجله علمی دانش روز برپا شد، دکتر سید موید علویان رئیس شورای سیاستگذاری مجله دانش روز با بیان اینکه بارها گفته شده که ما فاصله‌ای پرنشدنی با روند پیشرفت علمی در جهان داریم اما در برابر چنین شرایطی چه باید کرد، گفت: باید به تاریخ مراجعه کرد و راه چاره‌ای اندیشید به نظر می رسد نخستین راه برای پر کردن این خلاء سرمایه‌گذاری بر روی نیروی انسانی است.

وی با اشاره به دوران شاگردی در کلاس استاد یلدا با بیان اینکه دکتر یلدا همواره علاوه بر انتقال تجربیات علمی مسائل اخلاقی را نیز به شاگردانش گوشزد می‌کرد ابراز امیدواری کرد که قدر علم و تلاش برای گسترش دانش بیش از پیش دانسته شود.

در این مراسم دکتر مینو محرز از اساتید برجسته طب عفونی ایران نیز گفت: جز مسائل روزمره استاد یلدا عشق ورزیدن را به ما آموخت. به ما آموخت که زیبا ببینیم. به ما یاد می‌داد که خوبی‌ها را ببینیم. همیشه قسمت پر لیوان را ببینیم. به ما یاد داد نایستیم و پیش برویم. علم پیش‌رونده است و شما باید پا به پا جلو بروید.

دکتر مهرناز رسولی‌نژاد -مدیر گروه بیماری‌های عفونی بیمارستان امام خمینی، دکتر حمید عمادی متخصص بیماری های عفونی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر گتمیری، رئیس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر سید داوود منصوری فوق‌تخصص ایمونولوژی بالینی از دانشگاه پاریس و متخصص بیماری‌های عفونی و دکتر محبوبه حاج‌عبدالباقی فوق تخصص بیماری های عفونی نیز از سخنرانان این مراسم بودند که به بیان خاطراتی از شاگردی خود در محضر استاد یلدا پرداختند.

دکتر علویان، دکتر بلیغ، دکتر مینو محرز و دکتر گتمیری اولین تندیس یادمان مراسم اهدای نشان علمی دانش روز را به دکتر یلدا اعطا کردند و وی بعد از دریافت این تندیس گفت: این مراسم به طور کلی برای قدردانی از استاد است. این کار جنبه فردی و شخصی ندارد. این سخنان حکایت از آن دارد که شما برای علم و دانش ارزش قائل هستید و همین مهم است.

وی با بیان اینکه قوام یک جامعه به افرادی است که حامل علم و دانش هستند و هرچه تعداد این افراد بیشتر باشد، قوام آن جامعه بیشتر است، گفت: این تقدیر برای من حقیر مسئولیت‌هایی ایجاد می‌کند. مسئولیت اینکه که باید عامل به صفاتی باشم که درباره من گفته می‌شود. اینکه نباید به خودت غره شوی و باید به این صفات و درستی این ویژگی‌هایی که ذکر شد ایمان داشته باشی و شب هنگام خواب به خودت نگویی چه چیزهایی در مدح و ثنای من گفتند. باید سعی کنی به این‌ها عمل کنی. برای همین است که علی (ع) می‌گوید خدایا کاری کن که تحت تاثیر تعریف و تمجید مردم قرار نگیرم. تشکر می‌کنم از آنچه که درباره من گفتید اما من با شنیدن این‌ها باید به خود بیایم و ببینم آیا شایسته هستم.

این استاد 82 ساله طب ابراز امیدواری کرد با دعای خیر حاضران، در باقیمانده عمر در راه عمل به صفات و اعمالی که سخنرانان ذکر کرده بودند، گام بردارد.