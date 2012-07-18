تقویت سیستم رادار موشکی آمریکا در قطر/ رزمایش جمع آوری مین در خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، وال استریت ژورنال نوشت: وزارت دفاع آمریکا در حال ساخت یک ایستگاه راداری دفاع موشکی در یک منطقه مخفی در قطر است.

ان روزنامه در ادامه آورده است: آمریکا همچنین برای برگزاری بزرگترین رزمایش خود با هدف جمع آوری مین ها در خلیج فارس در حال سازماندهی می باشد.

وال استریت ژورنال این اقدام آمریکا را در راستای افزایش احتمالی تنش های ایالات متحده با ایران در این آبراهه بر ورد کرده است.

مقام های آگاه در گفتگو با این روزنامه گفتند که "این سایت راداری در واقع ستون اصلی یک سیستم طراحی شده برای دفاع از منافع آمریکا و متحدین آن از جمله اسرائیل و کشورهای اروپایی در برابر تهدیدهای موشکی ایران خواهد بود".

همچنین وال استریت ژورنال می نویسد: رزمایش و تمرین مین‌روبی که نخستین رزمایش چند جانبه در منطقه خواهد بود در ماه سپتامبر انجام خواهد شد.

پرس تی وی نیز در این زمینه و با اعلام این خبر در گزارشی نوشت: آمریکا اکنون حضور فعال نظامی در قطر دارد و دوحه میزبان پایگاه هوایی العدید است که این بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا در منطقه خلیج فارس است.

ایالات متحده همچنین 8 هزار نیرو در این پایگاه و یک پایگاه هوایی دیگر در قطر دارد. این کشوراخیراً اقدام به تقویت نیروهای خود در منطقه کرده و تعداد نامعلومی از جنگنده های رادار گریز اف 22 را به همراه کشتی به این منطقه اعزام کرده است.

اعزام کشتی بزرگ مین روبی از دیگر اقدامات ایالات متحده برای تقویت بازوهای نظامی در منطقه بوده است.

در همین رابطه اخیرا چهار کشتی مین روب آمریکایی وارد منطقه خلیج فارس شد و روزنامه نیویورک تایمز نیز چندی پیش از تقویت نیروهای آمریکای در خلیج فارس خبر داد.