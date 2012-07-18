برگزاری محافل انس با قرآن در آذربایجان شرقی

رحیم وظیفه شعاع در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های این موسسه در ماه رمضان گفت: این محافل در اکثر مساجد مهم استان برگزار می شوند.

وی افزود: در ایام ماه مبارک رمضان با مدیریت مهد قرآن و همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی ، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداو سیمای مرکز تبریز ترتیل روزانه قرآن کریم در مصلای امام خمینی(ره) با حضور قاریان برتر استانی و کشوری برگزار می شود.

مدیر مهد قرآن استان تصریح کرد: با صدا و سیمای استانی تعامل کرده ایم که نونهالان قرآنی ، حافظ ، موذن و دعا خوان را معرفی کنیم تا در ماه مبارک رمضان به اجرای برنامه بپردازند.

وی در پایان ابراز داشت: ماه رمضان ماه تغییر و تحول است و این ماه به عنوان ماه نزول قرآن فرصتی است تا رفتار خود قرآنی کنیم.