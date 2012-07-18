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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۰

برگزاری محافل انس با قرآن در آذربایجان شرقی

برگزاری محافل انس با قرآن در آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر موسسه مهد قرآن آذربایجان شرقی گفت: مهد قرآن در طول ماه مبارک رمضان برنامه های قرآنی ویژه ای دارد که مهمترین آن برگزاری محافل انس با قرآن در مساجد استان است.

رحیم وظیفه شعاع در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های این موسسه در ماه رمضان گفت: این محافل در اکثر مساجد مهم استان برگزار می شوند.

وی افزود: در ایام ماه مبارک رمضان با مدیریت مهد قرآن و همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی ، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداو سیمای مرکز تبریز ترتیل روزانه قرآن کریم در مصلای امام خمینی(ره) با حضور قاریان برتر استانی و کشوری برگزار می شود.

مدیر مهد قرآن استان تصریح کرد: با صدا و سیمای استانی تعامل کرده ایم که نونهالان قرآنی ، حافظ ، موذن و دعا خوان را معرفی کنیم تا در ماه مبارک رمضان به اجرای برنامه بپردازند.

وی در پایان ابراز داشت: ماه رمضان ماه تغییر و تحول است و این ماه به عنوان ماه نزول قرآن فرصتی است تا رفتار خود قرآنی کنیم.

کد مطلب 1653361

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