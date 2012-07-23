روز سوم؛ دوری از کار باطل و نصیب از هر خیر نازل

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دعای روز سوم ماه مبارک رمضان دارای چند فراز است که این فرازها برای همه کسانی که از این دعا بهره مند هستند، بسیار با اهمیت است.

دعاى روز سوم ماه مبارک رمضان

اَللّهُمَّ ارْزُقنی فیهِ الذِّهْنَ والتَّنَبیهِ وَ باعِدْنی فیهِ مِنَ السَّفاهَهِ وَالتَّمْویهِ، وَاجْعَل لی نَصیباً مِنْ کُِلّ خَیْرٍ تُنِزلُ فیهِ، بِجُودِکَ یا اَجْوَدَ الأَجْوَدینَ.

خدایا در این روز مرا هوش و بیداری نصیب فرما و از سفاهت و جهالت و کار باطل دور گردان و از هر خیری که در این روز نازل می فرمایی مرا نصیب بخش، به حق جود و کرمت ای بخشنده ترین بخشندگان.

امام جمعه موقت ورامین در تفسیر کوتاهی از این دعا گفت: در فراز اول از خداوند می خواهیم که به ما هوش و بیداری عنایت کند؛ یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه کنیم نعمت هوشیاری و بیداری است که خدا به ما عنایت کرده است.

وی ادامه داد: اگر کسی حافظه اش ضعیف باشد، اگر کسی هوشیاری اش پایین باشد، اگر کسی گرفتار خواب غفلت باشد، طبیعی است که تمام این عوامل سبب می شود که از وادی طاعت و بندگی خداوند متعال بیرون برود، لذا باید از خدا بخواهیم که این ذهن و حافظه را حفظ بکند.

گناهانی که انسان مرتکب می شود موجب گرفتاری انسان و ضعف حافظه می شود

حجت الاسلام محمودی بیان داشت: در آیات و روایات، یکی از چیزهایی که موجب گرفتاری انسان تلقی شده و ضعف حافظه را موجب می شود، گناهانی است که انسان مرتکب می شود.

وی اضافه کرد: اثر وسیع گناه در وجود انسان باعث ضعف حافظه و ضعف هوشیاری است؛ آنهایی که از گناه پرهیز می کنند، هوشیاری و آگاهی شان بالاتر است و در انتخاب مسیر بندگی خداوند، توفیقات بیشتری دارند، اما اگر کسی گرفتار گناه شد، همین گناه، وی را از وادی بندگی بیرون می برد و این، یعنی تمرد و نافرمانی ذات حضرت حق.

این استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: اگر بخواهیم این هوشیاری و بیداری را در طاعت و بندگی خدا داشته باشیم، یکی از لوازمش این است که از گناه پرهیز کنیم و ماه مبارک رمضان، ماه توجه به همین موضوع است.

وی به فراز دیگری از دعای روز سوم اشاره کرد که می فرماید: "خدایا ما را از سفاهت و جهالت و کارهای باطل دور گردان" و افزود: "سفاهت" به معنای خفت و سبکی است و معنای جهالت، حماقت و کارهای بیهوده و به تعبیر دیگر پوچ گرایی است.

حجت الاسلام محمودی تأکید کرد: آدم سفیه کار هدف دار انجام نمی دهد و از روی حماقت کار انجام می دهد و "تمویه" نیز در لغت به معنی این است که " چیزی را زیبا جلوه بدهند".

اساس کار شیطان این است که گناه و زشتی و آن چیزی را که پلید است، در نگاه ما زیبا جلوه بدهد

حجت الاسلام محمودی تصریح کرد: ممکن است یک چیزی باطنش آلوده باشد اما ظاهرش زیبا جلوه پیدا کند و معمولاً شیطان نیز کارش همین است؛ اساس کار شیطان این است که گناه و زشتی و آن چیزی را که پلید است، در نگاه ما زیبا جلوه بدهد.

وی افزود: چون زیبا می بینیم گرفتار گناه می شویم و لذا اگر کسی حقیقتاً گناه را که تعفن ناشی از آلودگی و زشتی و پلیدی است را ببیند، حقیقتاً به گناه نزدیک نمی شود؛ معصومین و اولیای حق نیز دائم حقیقت و باطن را می بینند، لذا از گناه مصون می مانند.

تمام دستورات و حکمتها و دستورات و تعالیم حضرت حق بر اساس خیر است

امام جمعه موقت ورامین به فراز دیگری از دعای روز سوم اشاره کرد و بیان داشت: خدای تبارک و تعالی منشأ خیرات بوده و آنچه خدا برای بشر می خواهد خیر است؛ خداوند هیچ وقت برای بنده اش شر نمی خواهد، چراکه اساس نظام خلقت بر اساس خیر است و تمام دستورات و حکمتها و دستورات و تعالیم حضرت حق بر اساس خیر است.

وی اضافه کرد: لذا در فراز سوم دعا از خدا می خواهیم که آن خیری که نازل کرده در این روز نصیبی برایمان قرار بدهد؛ همان طور که اولیای الهی از این خیر بهره مند می شوند و آن چیزی که سبب می شود ما را از خیر و پاکی دور بکند ما را از آنها مصون و دور بدارد.

حجت الاسلام محمودی تأکید کرد: وقتی می گوییم خیر، باید مثابه خیر به دنبالش باشد و در واقع دنبال کسب آن سببها باشیم که ما را از این خیرات بهره مند می کند.

جبرئیل از خداوند درخواست می کندبه خاطر هفت خصلتی که در وجود بنی آدم است، آدمی باشد



وی سپس به بیان روایتی پرداخت و گفت: پیامبرعظیم الشأن اسلام(ص) به امیر المؤمنین(ع) فرمودند: "یا علی! جبرئیل از خداوند درخواست می کند که از بنی آدم و آدمی باشد، به خاطر هفت خصلتی که در وجود بنی آدم است و آن هفت خصلت این است: اول، "صلاه بالجماعه" که نماز با جماعت خواندن است"، لذا قدر نماز جماعتهایمان را بدانیم که ماه مبارک رمضان مساجد باید شلوغتر و نماز جماعتش با شکوهتر باشد.

امام جمعه موقت ورامین شش خصلت مورد تأکید دیگر پیامبر اکرم(ص) را "همنشینی با دانشمندان، آشتی دادن و اصلاح کردن بین دو نفر، احترام و خدمت به یتیم، عیادت بیمار، تشییع جنازه و آب دادن در حج" عنوان کرد.

وی تصریح کرد: مساجد منشأ خیرات بوده و طبیعی است که اگر بخواهیم از آن خیرات الهی که در این دعا درخواست کردیم، نصیبمان بشود و بهره مند بشویم، باید دنبال مساجد باشیم و آستین همت را بالا بزنیم؛ از انفاق و خیرات، از خوبی ها، از رسیدگی به دیگران و از دستگیری دیگران غافل نشویم تا ان شاءالله مشمول این دعای نورانی در روز سوم ماه مبارک رمضان شویم.