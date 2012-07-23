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۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۳۹

برگزاری محافل انس با قرآن در مساجد شرق تهران

برگزاری محافل انس با قرآن در مساجد شرق تهران

شهردار منطقه 8 از برگزاری محافل انس با قرآن تحت عنوان "کاروان تلاوت نور" همزمان با ایام پر فیض ماه مبارک رمضان در مساجد شرق تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: این مراسم با حضور قاریان بین‌المللی، حافظان برتر، گروههای تواشیح ممتاز و مجریان برجسته همراه با سخنرانی توسط روحانیون معظم در مساجد سطح محدوده برگزار می شود.

وی با اشاره به کارآمدی موثر مدیریت مبتنی بر آموزه های دینی افزود: برگزاری مراسم سخنرانی و عزاداری در مساجد به مناسبت سالروز وفات حضرت خدیجه (س) در دهم ماه رمضان، مشارکت و همکاری با مساجد در برگزاری مراسم رحمانی لیالی قدر و... از دیگر برنامه های ویژه ماه مبارک رمضان در مساجد است.

شهردار منطقه 8 افزود: برگزاری محافل انس با قرآن همزمان با اقامه نمازهای جماعت در مساجد، یکی از نیازهایی است که جوانان به آن نیاز داشته و از آنها استقبال می کنند.

شادالوئی در ادامه گفت: امیدواریم این حرکت فرهنگی گامی مؤثر در راستای ارتقای سطح آگاهی جوانان به سوی آموزه‌های قرآنی و دینی باشد.

کد مطلب 1656288

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