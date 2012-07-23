برگزاری محافل انس با قرآن در مساجد شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: این مراسم با حضور قاریان بین‌المللی، حافظان برتر، گروههای تواشیح ممتاز و مجریان برجسته همراه با سخنرانی توسط روحانیون معظم در مساجد سطح محدوده برگزار می شود.

وی با اشاره به کارآمدی موثر مدیریت مبتنی بر آموزه های دینی افزود: برگزاری مراسم سخنرانی و عزاداری در مساجد به مناسبت سالروز وفات حضرت خدیجه (س) در دهم ماه رمضان، مشارکت و همکاری با مساجد در برگزاری مراسم رحمانی لیالی قدر و... از دیگر برنامه های ویژه ماه مبارک رمضان در مساجد است.

شهردار منطقه 8 افزود: برگزاری محافل انس با قرآن همزمان با اقامه نمازهای جماعت در مساجد، یکی از نیازهایی است که جوانان به آن نیاز داشته و از آنها استقبال می کنند.

شادالوئی در ادامه گفت: امیدواریم این حرکت فرهنگی گامی مؤثر در راستای ارتقای سطح آگاهی جوانان به سوی آموزه‌های قرآنی و دینی باشد.